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Negredo: ''Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum''

Beşiktaş'taki durumu yılan hikayesine dönen Alvaro Negredo, yönetime ayrılmak istemediğini iletti.

Negredo: ''Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum''
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29 Temmuz 2018 08:36
Beşiktaş'ın geçen sezonun başında İspanya La Liga ekibi Valencia'dan kadrosuna kattığı Alvaro Negredo, Beşiktaş formasıyla adeta hayal kırıklığı yaratmıştı.

Spor Toto Süper Lig'de görev yaptığı 31 mücadelede 7 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek beklentilerin altında kalan 32 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in gözünden düşmüştü.

Takımın Slovakya kampına alınmayan ancak Avusturya'daki hazırlık programına dahil edilen tecrübeli futbolcu, kendisi için Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerle ilgili olarak net konuştu. Planlar suya düştü 4.3 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle kulübün gönderme kararı aldığı deneyimli futbolcunun, son olarak Beşiktaşlı idarecilerle yaptığı görüşmede, "Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Bu, ailemle aldığım ortak karar. Başka bir yere gitmek istemiyorum" dedi.

Bu görüşme öncesinde özellikle Katar'dan gelen bir teklif konusunda umutlu olan yönetimin bütün planları suya düştü.

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