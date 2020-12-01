Necip Uysal: 'Sabah 'Fenerbahçe'ye gol atarsan kay' dedi'

Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi aynı skorla ve yine 10 kişi mağlup etti🔥🔥🔥



17 Nisan 2005 Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

29 Kasım 2020 Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş pic.twitter.com/8q6Cruy0RT



— Sporx (@sporx) November 29, 2020

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta siyah-beyazlıların üçüncü golünü atan Necip Uysal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Sarı-lacivertlilere attığı gol anı sorulan Necip Uysal, Fenerbahçe'ye golünü maç sabahından hissettiğini söyledi.Necip Uysal, "Fenerbahçe'ye gol atacağımı maç sabahı hissettim. Utku Yuvakuran'a sabah söyledim. O da bana 'Gol atarsan kay' dedi. Ben de golden sonra kaydım ve Koray Avcı ağabey gibi sevincim oldu. Böyle şeyler unutulmaz. O maçı statta izlemiştim." dedi.