Necip Uysal: "Dizim ağrıyordu ama oynamak istedim"

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Necip Uysal: 'Dizim ağrıyordu ama oynamak istedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2021 21:16
Beşiktaş'ta Necip Uysal, Sivasspor'u 2-1'lik skorla yendikleri maçın sonrasında konuştu.
Sakatlığına rağmen oynadığını söyleyen Necip, "Dizim biraz ağrıyor ama oynamak istedim. Bu maçı kazanmamız lazımdı. Arkadaşlarımı tebrik ederim. Çok sakatımız var ama arada herkes dönecek. Lige daha iyi başlayacağız." dedi.

Genç oyunculara dikkat çeken tecrübeli isim, "Rıdvan Yılmaz kardeşim çok iyi oynuyor, Serdar Saatçi geldi. Onlarla sürekli konuşuyorum. Alttan gençler geliyor, inşallah uzun yıllar devam ederler." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.