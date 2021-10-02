Necip Uysal: 'Dizim ağrıyordu ama oynamak istedim'

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Sivasspor'u 2-1'lik skorla yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Sakatlığına rağmen oynadığını söyleyen Necip, "Dizim biraz ağrıyor ama oynamak istedim. Bu maçı kazanmamız lazımdı. Arkadaşlarımı tebrik ederim. Çok sakatımız var ama arada herkes dönecek. Lige daha iyi başlayacağız." dedi.



Genç oyunculara dikkat çeken tecrübeli isim, "Rıdvan Yılmaz kardeşim çok iyi oynuyor, Serdar Saatçi geldi. Onlarla sürekli konuşuyorum. Alttan gençler geliyor, inşallah uzun yıllar devam ederler." ifadelerini kullandı.



