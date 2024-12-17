Necati Ateş'ten Trabzonspor'un golüne tepki!

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Necati Ateş, Trabzonspor maçında bir paylaşım yaptı.
Ateş, Trabzonspor'un Ozan Tufan ile attığı ve tartışmalara neden olan gole tepki gösterdi.
Necati Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şaka mısınız ya? Her hafta daha da kötüsünü nasıl yapabiliyorsunuz? İnanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.
Ateş'in bu paylaşımı çok sayıda yorum aldı.
Ateş, Trabzonspor'un Ozan Tufan ile attığı ve tartışmalara neden olan gole tepki gösterdi.
Necati Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şaka mısınız ya? Her hafta daha da kötüsünü nasıl yapabiliyorsunuz? İnanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.
Ateş'in bu paylaşımı çok sayıda yorum aldı.