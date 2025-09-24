Ndidi'den sakatlık ve Orkun Kökçü açıklaması!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Kayserispor deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



"Gol yemeden kazanmak mutluluk verici"



Mücadeleyi değerlendiren Ndidi, "İyi bir maç oldu. 4 gol attık ve gol yemedik. Güzel bir maç olduğunu söylemek lazım. Çok mutluyuz. Bir sonraki maçta da aynısını yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlık sürecinden döndüğünü hatırlatan Nijeryalı oyuncu,dedi.Orta sahada Orkun Kökçü ile uyumuna değinen Ndidi,şeklinde konuştu.