24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
2-282'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-084'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Ndidi'den sakatlık ve Orkun Kökçü açıklaması!

Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi, Kayserispor maçı sonrası konuştu.

calendar 24 Eylül 2025 22:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ndidi'den sakatlık ve Orkun Kökçü açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Kayserispor deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"Gol yemeden kazanmak mutluluk verici"

Mücadeleyi değerlendiren Ndidi, "İyi bir maç oldu. 4 gol attık ve gol yemedik. Güzel bir maç olduğunu söylemek lazım. Çok mutluyuz. Bir sonraki maçta da aynısını yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



SAKATLIK SÜRECİ VE OYUNDAN ÇIKMASI

Sakatlık sürecinden döndüğünü hatırlatan Nijeryalı oyuncu, "Tedbir amaçlı bir değişiklik oldu. Sakatlıktan döndüm. 90 dakika oynamak yerine tedbir amaçlı bir durum söz konusu oldu. 5 gün içerisinde bir maç daha oynayacağız, durum bundan ibaret." dedi.

ORKUN KÖKÇÜ İLE UYUMU VE PERFORMANSI

Orta sahada Orkun Kökçü ile uyumuna değinen Ndidi, "İyi gidiyor. Orkun, harika bir oyuncu. Takım için elinden geleni yapıyor, her şeyini veriyor. Önemli olan takım halinde olmamız. Takım halinde birlikte olduğumuzda işler daha iyi olacaktır. Önemli olan takım her zaman, birlikte daha iyiye gidecek." şeklinde konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.