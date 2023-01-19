Ndayishimiye'ye Fransa'dan teklif

Başakşehir'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Youssouf Ndayishimiye'ye dev bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in Ndayishimiye için 12 milyon euroluk bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Başakşehir yönetiminin ise bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.



Bu sezon Başakşehir formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 7 gol 1 asist üreten 24 yaşındaki Burundili oyuncu, savunmanın ortasında ve ön liberoda da görev yapabiliyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ