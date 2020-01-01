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NBPA, Westbrook'un giyim koleksiyonu ile ortaklık kurdu

Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği'nin (NBPA), oyuncuların giymesi için sosyal adalet tişörtleri tasarlamak adına, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'un giyim koleksiyonuyla ortaklık yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği'nin (NBPA), oyuncuların giymesi için sosyal adalet tişörtleri tasarlamak adına, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'un giyim koleksiyonuyla ortaklık yaptığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania ile iletişime geçen kaynaklara göre, tişörtler, formaların arkası için onaylanmamış mesajları bulunduracak.

Mesaj seçeneklerinin arasında şu sloganlar olacağı belirtildi:

Systemic Racism (Sistemik ırkçılık)

Police Reform (Polis reformu)

I Can't Breathe (Nefes alamıyorum)

No Justice No Peace (Adalet yoksa, huzur da yok)

Break the Cycle (Döngüyü kır)

Strange Fruit (1939'da Abel Meeropol tarafından yazılan, Afroamerikalılara karşı linç eleştirisi olan şiir. Billie Holiday tarafından müziğe dökülmüştü)

By Any Means (Ne pahasına olursa)

Power to the People (İnsanlara güç)

Am I Next? (Sırada ben mi varım?)

Equality (Eşitlik)


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