NBA'de takas dönemine dair tüm gelişmeler

İşte yapılan açıklamalar, resmileşen takaslar...

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre serbest oyuncu Moe Harkless, Miami Heat ile tek yıllığı 3.6 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Wojnarowski, 27 yaşındaki Harkless'ın, Heat'te önemli bir rol oynamak ve nihayetinde 2021'de daha "paranın aktığı" bir serbest oyuncu pazarına yeniden girme şansı edinmek için, daha kazançlı anlaşmaları geri çevirdiğini belirtti.

Önceki sezon LA Clippers ve New York Knicks toplamda 62 maçta oynamış olan Harkless, maç başına 5.8 sayı, 3.9 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

Sağlam bir dış alan savunmacısı olan Harkless'ın, Portland Trail Blazers ile iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul eden Derrick Jones Jr.'ın yerini doldurması bekleniyor.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Minnesota Timberwolves, ikinci sınırlı serbest oyuncusu Juancho Hernangomez'i üç yıllığı 21 milyon dolarlık bir anlaşma ile kadroda tuttu.



İspanyol oyuncunun anlaşmasının üçüncü yılında bir takım opsiyonu olacağı kaydedildi. Hernangomez Wolves'a, Şubat ayındaki son takas tarihinden önce yapılan dört takımlı bir takasta, Malik Beasley ile gelmişti.



Yine bu ölü sezonda serbest bir oyuncu olan Beasley, dört yıllığı 60 milyon dolarlık bir anlaşma ile Wolves'da kalmıştı. Hernangomez, takas sonrası Wolves ile oynadığı 14 maçta 12.9 sayı ve 7.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



- STERLING BROWN, HOUSTON'A GİDİYOR



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, serbest oyuncu Sterling Brown, Houston Rockets'a katılma konusunda ekiple anlaştı.



25 yaşındaki Brown, 2017 NBA Draftı'nın ikinci turunda kendisini seçen Philadelphia 76ers aracılığıyla NBA'e gelmişti. Daha sonra ise hakları, nakit para karşılığında Milwaukee Bucks'a takas edilmişti.



Brown, Rockets için kanat derinliği sağlamak adına veteran minimum anlaşması imzalayacak.



Bucks için oynadığı üç sezonda 5.2 sayı ve 3.1 ribaund ortalamaları yakalamış olan Brown, 26 Ocak 2018'de Milwaukee'de meydana gelen bir olayda polis memurlarının Walgreens mağazasının önünde kendisini hedef aldığını iddia etmişti. Brown, bu ayın başlarında Milwaukee şehrine karşı açtığı medeni haklar davasında 750.000 dolarlık bir anlaşmaya varmıştı.





- SMITH VE BRADLEY TAKASLANDI



Philadelphia 76ers'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Zhaire Smith'i Tony Bradley karşılığında Detroit Pistons'a takas ettiği bildirildi.



Smith, 2018 NBA Draftı'nın 16'ncı seçimi olarak takıma katıldıktan sonra Sixers ile iki sezon geçirmiş, ancak kariyeri şu ana kadar sakatlık ve hastalıklar nedeniyle aksaklığa uğramıştı.



Bradley ise, yakın zamanda takas yoluyla Utah Jazz'den alınmıştı. 22 yaşındaki pivot, 2017 yılında Los Angeles Lakers tarafından Draft edilmiş ve daha sonra hakları Utah'a takas edilmişti.



-PELICANS, WILLY HERNANGOMEZ'İ ALDI



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre New Orleans Pelicans, Willy Hernangomez ile bir yıllık minimum anlaşma yapmayı kabul etti.



26 yaşındaki oyuncu, İspanya'da Real Madrid ile beş yıllık bir görev süresinden sonra 2016'da New York Knicks'e katılmıştı. 2015 yılında Philadelphia 76ers tarafından Draft edilmiş olmasına rağmen, Hernangomez'in hakları, bir sonraki yıl lige giriş yaptığı New York'a takaslanmıştı.



Son iki sezonu Charlotte Hornets ile geçirmiş olan Hernangomez, önceki sezon takımda 31 maç oynamış ve maç başına 6.1 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



-DAVIS YİNE TAKASLANDI, BU KEZ WOLVES'A!



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre New York Knicks, Ed Davis'i Minnesota Timberwolves'a takas etti.



Davis, son üç günde üçüncü takımına katılmış oldu. Bu hafta başında Utah Jazz'den Knicks'e takas edilen Davis, şimdi ise Timberwolves kadrosunda yer buldu.



Wojnarowski'ye göre Knicks, Davis'in karşılığında Omari Spellman, Jacob Evans ve ileride kullanabileceği bir ikinci tur Draft hakkı alacak. Knicks ekibi, Davis'i almak için iki adet ikinci tur seçimi almıştı ve şimdi kendisini gönderirken, bir tane daha almış olacak.



Önümüzdeki sezon playoff yolunda şansını deneyecek olan Minnesota için bu hamle, pivot rotasyonunda bir veteran derinliği sağlamış oldu. New York, alacağı Draft tazminatına ek olarak, geliştirmeye odaklanabileceği, 23 yaşında iki oyuncuyu kadrosuna kattı.





-LECQUE VE LEAF, TAKAS EDİLDİ



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Oklahoma City Thunder, Jalen Lecque'yi, Indiana Pacers forveti TJ Leaf ile takas etti.



Wojnarowski'ye göre Indiana, anlaşmanın bir parçası olarak Oklahoma City'ye gelecekte kullanabileceği bir ikinci tur Draft hakkı gönderecek.



Lecque, Thunder tarafından bir haftadan daha kısa bir süre önce Chris Paul takasının bir parçası olarak alınmıştı ve bu anlaşmanın şimdiden işlem gören üçüncü oyuncusu oldu.



Geçtiğimiz sezon Indiana'da Leaf, aldığı sınırlı sürede maç başına sadece 3.0 sayı ve 2.5 ribaund ortalamaları yakalayabilmişti.



Lecque ise G League'de geçirdiği zamanın çoğunu Northern Arizona Suns formasıyla, maç başına 13.4 sayı, 3.4 asist ve 3.3 ribaund istatistikleri tutturarak geçirmişti. Üniversiteyi atlayarak doğrudan NBA'e gittikten sonra, geçtiğimiz sezon öncesinde Draft edilmemiş bir serbest oyuncu olarak takıma katılmıştı.



-BISMACK BIYOMBO, CHARLOTTE'TA KALDI



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Charlotte Hornets, serbest oyuncu Bismack Biyombo'yu takımda tutmak için bir anlaşma yapmayı kabul etti.



Anlaşmanın şartlarının açıklanmadığı bildirildi.



Biyombo, son iki sezonu Charlotte'ta geçirmiş ve 2020'de maç başına oynadığı 19.4 dakikada 7.4 sayı, 5.8 ribaund ve 0.9 blok ortalamaları yakalamıştı.



28 yaşındaki oyuncu, NBA'e ilk çıkışını 2011-12 sezonunda, ekip henüz Bobcats iken yapmıştı.



Toronto Raptors ile bir sezon geçirdikten sonra 2016'da Orlando Magic ile dört yıllığı 70 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan Biyombo, Magic tarafından 2018'de Chicago Bulls ile yapılan üç takımlı bir takasta kendisini Hornets'a göndermişti.



-DJ AUGUSTIN, MILWAUKEE'DE



Milwaukee Bucks ve serbest oyuncu DJ Augustin'in, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre üç yıllığı 21 milyon dolarlık bir kontrat üzerinde anlaştıkları açıklandı.



12 yıllık veteran oyuncu, son dört sezonu Orlando Magic ile geçirmiş ve 10.1 sayı, 4.1 asist ve 2.1 ribaund ortalamalarıyla tamamlamış, ayrıca maç başına 3.6 üçlük denemesinde %38.8'lik isabet bulmuştu.



Augustin, 2019-20 sezonunun başında Orlando'nun ilk beş point guardı olarak görev yapmış, ancak zamanla bu pozisyonu Markelle Fultz'a kaybetmişti. 33 yaşındaki oyuncunun, Bucks'ın New Orleans Pelicans'tan aldığı bildirilen Jrue Holiday'in yedeği olması bekleniyor.



-PORTLAND, HARRY GILES'I ALDI



Portland Trail Blazers, The Athletic'den Sam Amick'e göre minimum sözleşme ile serbest oyuncu Harry Giles'ı kadrosuna kattığını açıkladı.



Sacramento Kings'den iki sezon sonra ayrılan Giles, geçtiğimiz sezon oynadığı 46 maçta (17 kez ilk beş çıktığı) 14.5 dakika ortalamayla 6.9 sayı ve 4.1 ribaunt istatistikleri yakalamıştı. Giles, 2017 yılında Trail Blazers tarafından Draft edilmiş, ancak Zach Collins karşılığında Justin Jackson ile birlikte Sacramento'ya takas edilmişti.



-DE'ANTHONY MELTON, MEMPHIS'TE



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Memphis Grizzlies, point guard De'Anthony Melton ile dört yıllığı 35 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladı.



Melton, 2019-20 sezonunda maç başına 19.5 dakikada 7.6 sayı, 3.7 ribaund, 2.9 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalayarak, Grizzlies yıldızı Ja Morant'ın birincil yedek oyuncularından biri olmuştu.



22 yaşındaki oyuncu, 2018 NBA Draftı'nd 46'ncı sırada seçilmişti.



-BRYN FORBES, BUCKS'A KATILDI



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Milwaukee Bucks, serbest oyuncu Bryn Forbes ile iki yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etti.



27 yaşındaki Forbes, San Antonio Spurs ile dört sezonun ardından Bucks'a katılacak. Geçtiğimiz sezon 63 karşılaşmada forma giyen Forbes, maç başına %38.3 üçlük isabetiyle 11.2 sayı ortalaması yakalamıştı.



2016'da lige Draft edilmeden giren Forbes, o yılın Yaz Ligi'nde gösterdiği etkileyici performansın ardından San Antonio Spurs'de kalmıştı ve şimdi ise DJ Augustin ve Bobby Portis ile, Milwaukee'ye katılıyor.



-KENT BAZEMORE, WARRIORS'A DÖNDÜ



The Athletic'den Shams Charania ile konuşan menajerine göre Kent Bazemore, Golden State Warriors ile tek yıllık bir sözleşme yapma konusunda anlaştı.



The Athletic'den Anthony Slater'a göre 31 yaşındaki oyuncu, bu anlaşmadan 2.3 milyon dolar kazanacak.



Bazemore, 2019-20 sezonunda Portland Trail Blazers ve Sacramento Kings'te oynamıştı. Ocak ayında beş oyunculu bir takasın parçası olarak Kings'e katılan Bazemore, Sacramento ile oynadığı 25 maçta 10.3 sayı ve 4.9 ribaund ortalamaları tuttururken, üçlük çizgisi gerisinden %38.4 şut isabetiyle oynamıştı.



Bu anlaşmayla Bazemore, 2012'de NBA kariyerine başladığı Golden State'e geri dönmüş oldu. Kadrosunu doldurmaya devam eden Warriors için önümüzdeki sezon kanat rotasyonunda önemli bir parça olması bekleniyor.



-ARON BAYNES, TORONTO'DA



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Toronto Raptors ve serbest oyuncu Aron Baynes, iki yıllığı 14.3 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştılar.



33 yaşındaki Baynes, kariyeri boyunca sağlam bir savunmacı olmuş ve önceki sezon Phoenix Suns ile %35 üçlük isabeti yakalamış ve 11.5 sayı ortalaması tutturmuştu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Raptors ayrıca Chris Boucher ile iki yıllığı 13.5 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Boucher, geçtiğimiz hafta Toronto kendisine bir kontrat teklifi sunduğunda sınırlı bir serbest oyuncu olmuştu.



-AUSTIN RIVERS, NYC'YE GİDİYOR



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre serbest oyuncu Austin Rivers, New York Knicks'e üç yıllığı 10 milyon dolarlık bir sözleşme ile katıldı.



SNY TV'den Ian Begley'e göre sözleşmenin son iki sezonu garantili değil.



Rivers, Washington Wizards'ın 2018-19 sezonunda kendisini takaslamasının ardından, önceki sezonu Houston Rockets ile geçirmişti.



28 yaşındaki oyuncu, 68 maçta forma giymiş ve 23.4 dakika ortalamayla %42.1 üçlük isabeti bularak 8.8 sayı ve 1.7 asist ortalaması tutturmuştu.



Austin'in babası ve şu anki Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, 1992-95 yılları arasında üç sezon Knicks forması giymişti.



-ELFRID PAYTON, NEW YORK'TA KALDI



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, point guard Elfrid Payton, New York Knicks'te tek yıllığı 5 milyon dolarlık bir sözleşme ile kalmayı kabul etti.



Payton, geçtiğimiz sezon New York için istikrarlı olarak katkıda bulunmuş ve 45 maçta (36 kez ilk beşte oynadı) ortalama 10.0 sayı, 7.2 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Ayrıca Nerlens Noel'i de tek yıllığı 5 milyon dolarlık bir anlaşmayla kadrosuna kattığı söylenen Knicks, şu anda sözleşme altında bulunan 14 oyuncusu ile 20.5 milyon dolarlık bir maaş boşluğuna sahip.



-BOBBY PORTIS, BUCKS'TA



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Milwaukee Bucks'ın serbest oyuncu Bobby Portis ile iki yıllık bir sözleşme yapma konusunda anlaştığı açıklandı.



Portis'in sözleşmesinin ikinci sezonda bir oyuncu opsiyonu olduğu bildirildi. Portis, geçtiğimiz sezon New York Knicks için yalnızca beş kez ilk beş çıktığı 66 maçta forma giymişti.



Portis, maç başına 10.1 sayı ve 5.1 ribaund kaydetmiş ve 2.8 üçlük denemesinde %35.8 isabet ortalaması tutturmuştu.



-DALLAS, WILLIE CAULEY-STEIN'I TUTTU!



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Dallas Mavericks, serbest oyuncu Willie Cauley-Stein'ı takımda tutmak için kendisine iki yıllığı 8.2 milyon dolarlık bir kontrat vermeyi kabul etti.



Charania, sözleşmenin 2021-22 sezonu için bir takım opsiyonu içerdiğini de sözlerine ekledi. Dallas, Cauley-Stein'ı Ocak ayında Golden State Warriors'tan, bu yılın Draftı'ndaki bir ikinci tur seçimi karşılığında kadrosuna katmıştı.



27 yaşındaki oyuncu, Mavericks ile oynadığı 13 maçta 5.2 sayı ve 4.6 ribaund ortalamaları yakalamış, ancak Orlando'da düzenlenen sezon devamında oynamamayı tercih etmişti.



Cauley-Stein, bu sezon için 2.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmayı reddettikten sonra, serbest oyuncu olmuştu.



-BRAD WANAMAKER, WARRIORS'A KATILDI



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, serbest oyuncu Brad Wanamaker, Golden State Warriors'a katılmak için tek yıllık 2.25 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul etti.



Wanamaker'ın Stephen Curry'nin yedeği olarak önemli süre alması bekleniyor.



Önceki sezon Boston Celtics'in benchinde önemli bir rol üstlenen 31 yaşındaki oyuncu, 71 normal sezon maçında 6.9 sayı, 2.0 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakalamış ve ardından 17 playoff maçında ise 4.9 sayı, 2.0 ribaund ve 1.8 asist istatistikleri elde etmişti.



-JEFF TEAGUE, BOSTON'DA!



The Boston Globe'dan Adam Himmelsbach'a göre, Boston Celtics, point guard Jeff Teague ile tek yıllık bir sözleşme imzaladı.



Veteran oyuncu, geçtiğimiz sezonu Minnesota Timberwolves ve Atlanta Hawks ile geçirmiş ve maç başına 24.8 dakika sahada kalarak 10.9 sayı ve 5.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



Teague ayrıca üç sayı çizgisinin gerisinden %36.8 isabetle oynamıştı. 2015 yılında All-Star seçilmiş olan 32 yaşındaki oyuncu, Celtics için point guard rotasyonunda derinlik sağlıyor.



-PAUL MILLSAP, DENVER'DA KALDI!



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Denver Nuggets ve forvet Paul Millsap, gelecek sezon için tek yıllığı 10 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştılar.



35 yaşındaki oyuncu, 2017'de takım ile üç yıllık bir anlaşma imzaladığından beri Denver'ın en kilit katkı veren oyuncularından biri olmuştu.



Önceki sezon %43.5 üçlük isabetiyle 11.6 sayı, 5.7 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakalamış olan Millsap, ekibin 2009'dan beri ilk kez Konferans Finalleri'ne ulaşmasına yardımcı olmuştu. Charania'ya göre Millsap, serbest oyuncu olarak ligdeki takımların yarısından fazlasından ilgi görmüştü.



The Boston Globe'dan Adam Himmelsbach'a göre, Boston Celtics'in son günlerde veteran oyuncuya büyük bir ilgi gösterdiği, ancak Millsap'in ailesini Denver'dan taşımak istemediği kaydedildi.



-KRIS DUNN, ATLANTA İLE ANLAŞTI



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Atlanta Hawks ve Kris Dunn, iki yıllığı 10 milyon dolarlık bir kontrat imzalama üzerinde anlaştılar.



Dunn'ın sözleşmesinin ikinci yılında bir oyuncu opsiyonu olacağı ve bu sayede 2021'de tekrar serbest oyuncu olabileceği bildirildi.



26 yaşındaki oyuncu Chicago Bulls ile geçirdiği üç sezonun ardından bir savunmacı olarak kendini kanıtlamıştı. Önceki sezon 51 maçta 7.3 sayı, 3.6 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalayan Dunn, ayrıca 2.0 top çalma ortalaması ile, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın ardından bu alanda ligdeki en iyi ikinci sıranın sahibi olmuştu.



Dunn'ın, Atlanta'nın yükselen yıldızı Trae Young'a savunma yardımı sağlaması ve aynı zamanda takıma oyun kuruculuk açısından ekibe başka bir seçenek sunması bekleniyor. Bulls'un kendisine kontrat teklifi yapmayı reddetmesinden sonra serbest kalan Dunn'ın adı, LA Clippers ile de geçiyordu.



-JEFF GREEN, BROOKLYN'E KATILDI



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Brooklyn Nets ve veteran oyuncu Jeff Green'in, tek yıllık bir veteran minimum kontratı üzerine anlaştıkları açıklandı.



Green, önceki sezonun sonlarında forvet rotasyonunu derinleştirmeye çalışan Houston Rockets'a katılmıştı. 34 yaşındaki oyuncu playofflarda iyi bir performans göstermiş ve maç başına %43.1 üçlük isabetiyle 11.5 sayı ve 5.3 ribaund istatistikleri kaydetmişti.



Nets, Green'in uzun kariyeri boyunca oynadığı 10'uncu farklı takım olacak. Green, NBA'e 2007-08 sezonunda Seattle SuperSonics ile giriş yapmıştı.



-AVERY BRADLEY, MIAMI HEAT'TE!



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Miami Heat, Avery Bradley ile iki yıllığı 11.6 milyon dolarlık bir sözleşme imzalama üzerine anlaştı.



2019-20 sezonuna Mart ayı ortasında ara verilmeden önce oynadığı 49 maçta, 29 yaşındaki oyuncu, Los Angeles Lakers formasıyla 8.6 sayı, 2.3 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



Bradley, solunum hastalığı geçmişi olan oğlunun sağlığı nedeniyle, bu yaz NBA'in Orlando'daki bubble'ında forma giymemişti. Lakers genel menajeri Rob Pelinka, playoffları kaçırmasına rağmen, takımın geçen sezon yaptığı katkılardan dolayı Bradley'ye bir şampiyonluk yüzüğü teklif edeceğini belirtmişti.



-HAYWARD, 120 MİLYON DOLARA CHARLOTTE'TA!



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Gordon Hayward, Charlotte Hornets ile dört yıllığı 120 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul etti.



Charlotte Observer'dan Rick Bonnell'a göre Hornets, Hayward'a mali açıdan alan açmak adına, forvet Nicolas Batum'un kontratını uzatma hükmü ile zamana yayarak ödeyecek.



Uzatma hükmü, Charlotte'ın Batum'ı serbest bırakmasına ve ardından kalan 27 milyon dolarlık maaşını, önümüzdeki üç sezona yayarak ödemesini sağlayacak.



Hayward, Boston Celtics ile gelecek sezon için 34.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu geri çevirdikten sonra serbest oyuncu olmuştu. The Athletic'den David Aldridge, Charlotte ile olan yeni sözleşmesinin dört sezon boyunca garantili olacağını bildirdi.



Indiana Pacers, Atlanta Hawks ve New York Knicks'in de 30 yaşındaki oyuncuyu almakla ilgilendiği bildirilmişti.



Takım sahibi Michael Jordan'ın, Hayward'ın Hornets ile anlaşmaya varmasında kilit bir faktör olduğu söylendi.



Geçtiğimiz Cuma günü Hayward'ı aradığı söylenen Jordan'ın, kendisini Charlotte ile anlaşmaya ikna ettiği belirtildi.



ESPN'den Zach Lowe, "Michael Jordan, Charlotte için anlaşmayı tamamlamak amacıyla Gordon Hayward'ı aramış. Hayward, MJ ve Hornets'in kendisine 2014'te sınırlı serbest oyuncuyken bir kontrat teklifi yaptığını net hatırlıyor." şeklinde konuştu.



2014 yazında Hayward, Hornets'tan gelen kontrat teklifini imzalamış, ancak Utah Jazz bu kontratı karşılamış ve kendisini kadroda tutmuştu.



JAE CROWDER, PHOENIX'TE!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Phoenix Suns ve serbest oyuncu Jae Crowder, 30 milyon dolar değerinde üç yıllık bir kontrat imzalama üzerine anlaştılar.



Crowder, Miami Heat ile oynadığı 20 maçta 11.9 sayı, 5.4 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakaladığı bir dönemden çıkıyor.



Miami ekibi, Crowder'ı, geçtiğimiz sezonun son takas tarihinde, Memphis Grizzlies ve Minnesota Timberwolves'un katıldığı üç takımlı bir takasla Andre Iguodala ve Solomon Hill ile birlikte kadrosuna katmıştı. Ekip, 2014'ten beri ilk kez Final serisi oynarken, Crowder takımla playofflarda oynadığı her maça ilk beş kadroda çıkmıştı.



64FRED VanVLEET, TORONTO'DA KALDI!

Toronto Raptors'ın, The Athletic's Shams Charania'ya göre, Fred VanVleet'i dört yıllığı 85 milyon dolarlık bir sözleşme ile takımda tuttuğu açıklandı.



Charania'ya göre, anlaşmanın son yılı bir oyuncu opsiyonu içeriyor.



Koç Nick Nurse, VanVleet'in gelişimini, 2019-20 sezonunda kendisini 54 normal sezon maçında ilk beş başlatarak ödüllendirmişti. Bu sayede VanVleet, kariyerinin yeni en iyi ortalamalarını tutturmuştu: 17.6 sayı, 6.6 asist, 3.8 ribaund ve 1.9 top çalma. NBA Stats'e göre, Raptors geçtiğimiz sezon VanVleet sahada olduğunda rakiplerine 100 pozisyon başına 4.8 sayı fark atıyordu.



CARMELO ANTHONY, PORTLAND'DA KALDI



Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony ile tek yıllık bir sözleşme üzerine anlaştığını duyurdu.



Melo, Trail Blazers'a Kasım 2019'da, NBA'den bir sene uzak kaldıktan sonra katılmıştı.



Emekliliği ciddi bir şekilde düşündüğünü itiraf ettiği bu dönemden sonra 36 yaşındaki oyuncu, dönüşünde 58 kez takımla ilk beş kadrosunda sahaya çıkmış ve Damian Lillard ile CJ McCollum'un ardından üçüncü opsiyon olarak 15.4 sayı ortalama yakalamıştı.



The Athletic'ten Shams Charania, Melo'nun takıma olan sadakati nedeniyle Blazers'a dönmeyi tercih ettiğini bildirdi. Los Angeles Lakers, Portland'ı Ağustos'ta playofflardan eledikten sonra, Anthony 2020-21 sezonunda bir yıl daha oynamayı beklediğini ve Rip City'de kalmak istediğini belirtmişti.



2020-21 sezonu, Anthony'nin NBA'deki 18'inci sezonu olacak.



RAJON RONDO, HAWKS İLE ANLAŞTI!



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Atlanta Hawks, Rajon Rondo ile iki yıllığı 15 milyon dolarlık bir sözleşme için anlaştı.



Rondo geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers için bir bench rolü üstlenmişti ve normal sezonda oynadığı 48 maçta 7.1 sayı, 5.0 asist ve 3.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Rondo, geçtiğimiz Ekim ayında Lakers'ın Miami Heat'e karşı kazandığı şampiyonluk zaferinde de çok etkili olmuştu. Rondo, serbest oyuncu dönemi başladığından beri kadrosuna veteran isimler ekleme hedefinde olan Hawks ekibinin son imzası oldu. Atlanta, Rondo'nun kariyerindeki yedinci NBA takımı olacak.



34 yaşındaki oyuncunun kariyerinde en çok forma giydiği takım, kariyerinin ilk dokuz sezonunu birlikte geçirdiği organizasyon, Boston Celtics.



DONOVAN MITCHELL'A MAKSİMUM KONTRAT!



Utah Jazz ve Donovan Mitchell, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, beş yıllığı 195 milyon dolarlık bir maksimum çaylak uzatma kontratı üzerinde anlaştılar.



Wojnarowski, Michell'ın kontratının 163 milyon dolarının garantili olduğunu, ancak bu sezon All-NBA kriterlerini karşılaması halinde toplam değer olan 195 milyon dolara yükselebileceğini sözlerine ekledi.



2017'de 13'üncü sıradan Mitchell, 24.0 sayı, 4.4 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları yakaladığı ve ilk kez All-Star seçildiği bir sezondan çıkıyor. Utah'ın Denver Nuggets'a karşı ilk tur serisinde, 1.'inci ve 4.'üncü maçlarda 50'şer sayılık performanslar kaydeden Mitchell, 6.'ncı maçta ise 44 sayı atmıştı. Lakin Jazz, yedi maçta elenmişti.



24 yaşındaki Mitchell geçtiğimiz sezon 3.64 milyon dolar kazanmıştı ve çaylak anlaşmasının sonuncusu olan 2020-21 sezonunda 5.1 milyon dolar kazanacak. 2021-22 sezonu ise, uzatmasının ilk yılı olacak.



LAKERS, KCP'Yİ BIRAKMADI



The Athletic'den Shams Charania ile konuşan menajerine göre Kentavious Caldwell-Pope, Los Angeles Lakers ile üç yıllığı 40 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayarak, takımda kaldı.



Caldwell-Pope, geçtiğimiz sezon Lakers ile %38.5 üçlük isabetiyle oynarken, 25.5 dakika ortalamayla sahada kalarak 9.3 sayı ve 1.6 asist istatistikleri kaydetmişti.



Takımın şampiyonluk koşusu sırasında Los Angeles için çok önemli bir rol oynayan KCP, maç başına ortalama 10.7 sayı bulurken, üçlük çizgisi gerisinden %37.8 ile isabet bulmuştu. 27 yaşındaki oyuncu, 2017-18 sezonu öncesinde Lakers ile serbest oyuncu olarak anlaşmıştı.



Daha öncesinde, kendisini 2013 NBA Draftında 8'inci sırada seçen Detroit Pistons ile dört sezon geçirmişti.



TATUM, MAKSİMUM KONTRAT ALDI!



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Jayson Tatum ve Boston Celtics, beş yıllığı 195 milyon dolarlık bir çaylak maksimum kontrat uzatması üzerinde anlaştılar.



Kontrattaki teşviklerle, önceki sezon All-NBA üçüncü takımına seçilen Tatum'ın 200 milyon dolara yakın para kazanabileceği bildirildi. ESPN'den Bobby Marks'a göre, sözleşmenin dördüncü yılından sonra bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.



22 yaşındaki yıldız, 2019-20 sezonunda All-Star seçilmiş ve 23.4 sayı, 7.0 ribaund, 3.0 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalamış, üçlük çizgisinin gerisinden ise %40 ile oynamıştı.



Donovan Mitchell ve De'Aaron Fox - 2017 Draft sınıfının diğer iki önemli üyesi - Cuma günü serbest oyuncu dönemi açıldığından beri maksimum çaylak uzatmaları imzalayan diğer oyunculardı.



THOMPSON, BOSTON'A GİTTİ



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e konuşan menajerine göre Tristan Thompson, Boston Celtics ile iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamayı kabul etti.



Thompson, kariyerinin tamamını 2011'de kendisini dördüncü sırada Draft eden Cleveland Cavaliers ile geçirmişti. The Athletic'ten Joe Vardon'a göre Cavaliers, Thompson'ı geri dönmeye ikna etmeye çalışsa da, teklifinin Celtics'in ödemeye istekli olduğu miktardan daha az olduğu kaydedildi.



Thompson geçtiğimiz sezon oynadığı 57 maçta 12.0 sayı ve 10.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Cavaliers tarihinde en çok oynanan maçlar sayısında yedinci (619) olan Thompson, ribaundlarda üçüncü (5.393) ve bloklarda ise altıncı (447) sırada.



BOGDAN BOGDANOVIC, HAWKS'TA!



New York Times'tan Marc Stein'a göre, Sacramento Kings'in sınırlı serbest oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'tan gelen dört yıl 72 milyon dolarlık bir kontrat teklifini kabul ederek imzayı attı.



Stein, anlaşmanın dördüncü yıl için bir oyuncu opsiyonu ve %15'lik bir takas ikramiyesi içerdiğini ekledi.



Kings'in, Hawks'ın Sırp guard için yaptığı teklifini karşılamak için iki günü bulunuyor. Hafta başında Bogdanovic'in, bir imza-ve-takas yoluyla Milwaukee Bucks'a katılacağı gözüküyordu, ancak Bogda anlaşmayı kabul etmediği bildirildiği için, bu hamle iptal edilmişti.



NBA'in, hem Kings hem de Bucks ekipleri, ligin serbest oyuncu dönemi başlamadan önce muhtemel anlaşma üzerinde çalıştıkları için, uygunsuzluk üzerine araştırma yaptığı bildirilmişti. 28 yaşındaki Bogdanovic, önceki sezon maç başına 15.1 sayı ortalamasıyla %37 üçlük, %44 ise genel şut isabetiyle oynamıştı.



SERGE IBAKA, CLIPPERS İLE ANLAŞTI



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Serge Ibaka'nın LA Clippers ile iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul ettiğini duyurdu.



Wojnarowski, Ibaka'nın sözleşmesinin ikinci yılının bir oyuncu opsiyonu içerdiğini belirtti.



Clippers, Los Angeles Lakers ile sözleşme imzalayan Montrezl Harrell'in yerine geçecek olan Ibaka'yı almak için tam 9.25 milyon dolarlık orta düzey istisnasını kullanıyor.



McGEE TAKASLANDI, GASOL GELDİ!



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Zach Lowe'a göre Marc Gasol'un, son şampiyon Los Angeles Lakers'a katılmak üzere anlaşmasını sonuçlandırdığı, Lakers'ın ise kendisi için yer açma amacıyla JaVale McGee'yi Cleveland Cavaliers'a takasladığı açıklandı.



Anlaşmanın mali şartları henüz bilinmese de, Wojnarowski'ye göre sözleşme iki yıllık.



35 yaşındaki Gasol, geçen sezonu ve 2018-19 sezonunun bir bölümünü 2019'da şampiyonluk kazandığı Raptors ile geçirmişti. Raptors'a takas edilmeden önce 11 sezon Memphis Grizzlies için oynayan Gasol'un ağabeyi Pau, uzun yıllar Lakers forması giymişti.



Gasol, önceki sezon Toronto için 44 normal sezon maçında oynamış ve 7.5 sayı, 6.3 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalamıştı. İspanyol oyuncu, kariyerinde üç kez All-Star olmuş, 2013'de Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış ve iki kez All-NBA kadrolarına seçilmişti.



Wojnarowski ayrıca, Lakers'ın McGee'yi, gelecekteki bir ikinci tur Draft hakkı karşılığında Cleveland Cavaliers'a gönderdiğni bildirdi. Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Cavs, Jordan Bell ve Alfonzo McKinnie'yi Lakers'a gönderdi. McGee, önceki hafta sözleşmesinin son yılındaki opsiyonu kullanmıştı ve bu sezon 4.2 milyon dolarlık alacağı bulunuyor.



SPURS, JAKOB POELTL'A 3 YILLIK KONTRAT VERDİ



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre San Antonio Spurs, Jakob Poeltl ile üç yıllığı 27 milyon dolarlık bir anlaşmayı tamamlıyor.



Poeltl, maç başına 17.7 dakikada 5,6 sayı, 5,7 ribaund ve 1,8 asist ortalamalarının ardından bu ölü sezonda serbest bir oyuncu olmuştu.



Spurs, Poeltl'ı 2018'de Kawhi Leonard takasının bir parçası olarak almıştı.



PAT CONNAUGHTON, BUCKS İLE ANLAŞTI



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Pat Connaughton, Milwaukee Bucks ile iki yıllığı 8.3 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul etti.



Connaughton'ın anlaşmanın ikinci yılında bir oyuncu opsiyonu olacağı açıklandı.



JUSTIN HOLIDAY, PACERS İLE ANLAŞTI



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Justin Holiday, Indiana Pacers ile üç yıllığı 18.1 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.



BULLS, DENZEL VALENTINE'I TUTTU



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Chicago Bulls, serbest oyuncu Denzel Valentine'a tek yıllığı 4.7 milyon dolarlık bir kontrat verdi.



MAGIC, MICHAEL CARTER-WILLIAMS'I TUTTU!



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Orlando Magic, Michael Carter-Williams'ı tutmaya karar verdi. Yedi yıllık tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon 10.4 sayı, 4.4 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları ile oynamıştı.



NEW YORK KNICKS, ALEC BURKS'LE ANLAŞTI



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre New York Knicks, Alec Burks ile 6 milyon dolar değerinde tek yıllık bir sözleşme üzerine anlaştılar.



Burks, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors ve Philadelphia 76ers formaları giymişti.



29 yaşındaki oyuncu, 2019-20 sezonu boyunca maç başına ortalama 15.0 sayı ile oynamış ve bunların çoğu Warriors'da önemli bir rol oynarken gelmişti.



Burks, yeniden yapılanan Knicks ekibine katılacak ve ekibe hem hücum gücü hem de veteran liderliği sağlayacak.



PATRICK PATTERSON, CLIPPERS'TA KALDI



LA Clippers'ın, veteran forvet Patrick Patterson ile gelecek sezon takımda kalması için anlaştığı açıklandı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Patterson tek yıllık bir sözleşme imzaladı.



Clippers ile ilk sezonunda Patterson, 51 maçta 4.9 sayı ve 2.6 ribaund ortalamaları yakalamış ve üçlük çizgisinin gerisinden %39 isabetle oynamıştı.



JAMES ENNIS III, ORLANDO'DA KALDI



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre James Ennis III, Orlando Magic'e bir yıllık anlaşma ile geri dönmeyi kabul etti.



Charania'ya göre Ennis, Salı günü 2020-21 sezonu için 2.1 milyon dolarlık oyuncu seçeneğini reddetmişti, ancak en az bir yıl daha Orlando'da kalacak.



Ennis, geçtiğimiz yıl formalarını giydiği Philadelphia 76ers ve Magic için maç başına 6.6 sayı ve 3.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Philadelphia, kendisini bir ikinci tur Draft hakkı için 6 Şubat'ta Orlando'ya takas etmişti. Ennis Philadelphia'daki görev süresinde benchten gelmiş, ancak üst üste ikinci sezonda NBA playofflarına kalan Magic için başlangıç kadrosuna girmeyi başarmıştı.



Orlando Sentinel'den Roy Parry, Ennis'in geçen yıl olduğu gibi Magic için "büyük olasılıkla ilk beşteki kısa forvet pozisyonunda yer alacağını" bildirdi.



DERRICK JONES JR., PORTLAND'A GİTTİ!



The Athletic'den Shams Charania'ya göre, serbest oyuncu Derrick Jones Jr., Portland Trail Blazers ile iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.



2020 Smaç Yarışması'nın kazananı olan Jones Jr., önceki sezon beklenmedik bir şekilde NBA Finalleri'ne ulaşan Heat kadrosunda maç başına 23.3 dakika içinde 8.5 sayı ve 3.9 ribaund istatistikleri elde etmişti.



Playofflar boyunca zar zor oynamasına rağmen, atletizmi ve savunması kendisini Heat için değerli bir oyuncu haline getirmişti.



RODNEY HOOD, PORTLAND'DA KALDI



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Rodney Hood, bu haftanın başlarında 6 milyon dolarlık opsiyonunu devre dışı bıraktıktan sonra Portland Trail Blazers ile kalmak için iki yıllığı 21 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.



Wojnarowski, anlaşmanın ikinci yılının garantili olmadığını belirtti. Trail Blazers, Hood'u 2018-19 sezonunun Şubat ayında almıştı ve 28 yaşındaki oyuncu Portland ile ilk tam sezonunda iyi bir başlangıç yapmış olsa da, Aralık ayı ortasında Aşil tendonunu kopararak sezonunu sonlandırmıştı.



Hood yalnızca 21 maçta 29.5 dakika ortalamayla süre alarak, 11.0 sayı, 3.4 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalamış ve üçlük çizgisinin gerisinden de %49.3 isabetle oynamıştı.



JaMYCHAL GREEN, DENVER'DA



The Athletic'den Shams Charania'ya göre JaMychal Green, Denver Nuggets ile iki yıllığı 15 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul etti.



Anlaşmanın ikinci sezonunun, Green için bir oyuncu opsiyonu bulunduracağı bildirildi.



Denver, serbest oyuncu döneminin başlangıcında Jerian Grant'i Detroit Pistons'a kaybetmişti. Green, önceki bir buçuk sezonu LA Clippers'ta geçirmişti.



DETROIT, JOSH JACKSON'I ALDI



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Detroit Pistons'ın, forvet Josh Jackson ile bir anlaşma yaptığı bildirildi.



Memphis Grizzlies'in eski forvetinin, yeni ekibine katılmak için sözleşmesinin ayrıntılarını tamamladığı açıklandı.



Phoenix Suns'ın 2017 Draftı'nda 4'üncü sıradan seçtiği Jackson, geçtiğimiz sezon Grizzlies için 22 maçta forma giymiş ve 17.3 dakika ortalamayla sahada kalarak, 9.0 sayı, 3.0 ribaund ve 1.6 asist istatistikleri yakalamıştı.



ROBIN LOPEZ, WIZARDS'A GİTTİ



Yahoo Sports'tan Keith Smith'e göre, serbest oyuncu Robin Lopez, Washington Wizards'la tek yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etti.



32 yaşındaki Lopez, Milwaukee Bucks ile oynadığı tek sezonda maç başına 14.5 dakikada yakaladığı 5.4 sayı ve 2.4 ribaund'lık ortalamaların ardından, Wizards'a katıldı.



Wizards, Lopez ile savunma odaklı bir pivot almış oldu ve bu da, ekibin serbest oyuncu döneminde hedeflediği bir şeydi.



NBA kariyerinde 832 maçta oynayan Lopez'in, Thomas Bryant'ın yedeği olması ve takıma sağlam bir veteran varlığı getirmesi bekleniyor.



GARRETT TEMPLE, BULLS'A KATILDI



Chicago Bulls, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Garrett Temple ile tek yıllığı 5 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve 2020-21 sezonu için ekibe veteran bir varlık katmış oldu.



Temple, 2019-20 sezonunda Brooklyn Nets'te oynamış, ancak takım yeni sezon için kendisinin opsiyonunu kullanmamayı tercih etmişti.



34 yaşındaki oyuncu, yeni kariyer yılında, yeniden yapılanan Bulls ekibine katılıyor olacak.



Son beş sezonda beşinci takımı için forma giyecek olan Temple, geçtiğimiz sezon Nets formasıyla oynadığı ve 35'inde ilk beş başladığı 63 maçta 10.3 sayı ortalaması yakalamıştı.



MARCUS MORRIS, CLIPPERS'TA KALDI



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre serbest forvet Marcus Morris, LA Clippers ile dört yıllığı 64 milyon dolarlık bir kontrat imzalamayı kabul ederek takımda kaldı.



Anlaşma, Clippers ve New York Knicks arasında geçen önceki sezon 15 milyon dolar kazanan 31 yaşındaki oyuncu için yıllık 1 milyon dolarlık bir artış oluyor.



Morris, Los Angeles'ta oynadığı 19 maçta 10.1 sayı ve 4.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



MEYERS LEONARD, MIAMI'DE KALDI



The Associated Press'ten Tim Reynolds'a göre, serbest oyuncu Meyers Leonard, Miami Heat ile yeniden sözleşme imzalamaya karar verdi.



Reynolds'a göre anlaşmanın yaklaşık 9 milyon dolardan başladığı ve iki yıllık olup, bir takım opsiyonu içerdiği bildirildi.



Leonard, Portland Trail Blazers ile 2016'da orijinal olarak imzaladığı 41 milyon dolarlık dört yıllık kontratından çıkıyor.



28 yaşındaki oyuncu önceki sezon %41.4 üçlük isabetiyle 6.1 sayı ve 5.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



WOOD, İMZA-VE-TAKAS İLE HOUSTON'A GİTTİ!



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, serbest oyuncu Christian Wood, Detroit Pistons ile imza-ve-takas yoluyla, Houston Rockets ile üç yıllığı 41 milyon dolarlık bir sözleşme yapmayı kabul etti.



Pistons, takımın diğer iki serbest oyuncusu Mason Plumlee ve Jahlil Okafor ile anlaştığında, Wood'u gönderilmeye hazır hale getirmişti.



25 yaşındaki oyuncu, %38.6 üçlük isabeti ile 13.1 sayı ve 6.3 ribaund ortalamaları yakaladığı bir sezondan çıkıyor ve Houston için başarılı bir hamle olarak görülüyor.



PISTONS'DAN ÜÇ İMZA: GRANT, PLUMLEE, OKAFOR!



Detroit Pistons'ın, uzun rotasyonunu güçlendirmeyi amaçladığı serbest oyuncu dönemine aktif başlayarak, Jerami Grant'i, Mason Plumlee'yi ve Jahlil Okafor'yu kadrosuna kattığı bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Pistons, üç yıllığı 60 milyon dolarlık bir sözleşme ile, serbest oyuncu Jerami Grant'i kadrosuna kattı.



Denver Nuggets ile ilk sezonunda istikrarlı bir katkıda bulunan Grant, maç başına 26.6 dakika sahada kalarak, 12.0 sayı, 3.5 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakalamış ve ağırlıklı olarak bir bench rolü oynamıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ile konuşan menajerine göre Mason Plumlee, Pistons ile üç yıllığı 25 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.



Geçtiğimiz sezon Denver Nuggets'ın frontcourt rotasyonunda Nikola Jokic'in yedeği olan 30 yaşındaki oyuncu, 61 maçta 17.3 dakikada ortalamayla 7.2 sayı ve 5.2 ribaund istatistikleri elde etmişti.



Plumlee, dakikaları için kendisinden kısa bir süre sonra Detroit ile iki yıllık bir anlaşma imzaladığı bildirilen (Wojnarowski) Jahlil Okafor ile rekabet edecek.



Okafor, geçtiğimiz sezon New Orleans Pelicans için 30 maçta forma giymiş ve 8.1 sayı ile 4.2 ribaund istatistiklerini tutturmuştu.





DALLAS, TREY BURKE'Ü TUTTU!



ESPN'den Tim MacMahon'a göre, point guard Trey Burke, Dallas Mavericks ile üç yıllık bir anlaşma imzalamayı kabul etti.



ESPN'den Bobby Marks'a göre 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi yaklaşık 10 milyon dolar değerinde ve üçüncü sezon için bir oyuncu opsiyonu içeriyor.



Burke, Mavericks'le geçirdiği ikinci döneminde, NBA'in Orlando bubble'ındayken takımla oynadığı sekiz maçta 23.9 dakika sahada kalmış ve 12.0 sayı ile 3.8 asist istatistiklerine ulaşarak, performansıyla takımı etkilemişti.



Burke, 2013'te lige girdiğinden beri beş organizasyonda oynadı.



MALIK BEASLEY, TIMBERWOLVES'DA KALDI!



The Athletic'ten Shams Charania ile konuşan menajerine göre Malik Beasley, Minnesota Timberwolves ile dört yıllığı 60 milyon dolarlık bir sözleşme yapmayı kabul etti.



Sınırlı bir serbest oyuncu olan Beasley, Wolves'un Şubat ayında Denver Nuggets ile yaptığı bir takasla kendisini almasından sonra oynadığı 14 maçta 20.7 sayı, 5.1 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarını yakalamış ve daha büyük bir rolde kendini göstermeyi başarmıştı.



Beasley'in ileride başlangıç kadrosunda kalıp kalmayacağı ise henüz belli değil. 2020 Draftı'nda ekibin 1 numaradan seçtiği Anthony Edwards ve Josh Okogie ile dakikaları için rekabet etmesi bekleniyor.



Oklahoma City ile üç takımlı bir anlaşmanın parçası olarak Minnesota'ya dönen Ricky Rubio'nun da ilk beş kadroda yer alması söz konusu.



DERRICK FAVORS, UTAH JAZZ'E DÖNDÜ!



The Athletic'den Tony Jones'a göre Derrick Favors, Utah Jazz ile üç yıllığı 27 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.



Favors'ın sözleşmesinin üçüncü sezonunda bir oyuncu opsiyonu olduğu bildirildi. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon New Orleans Pelicans ile 9.0 sayı ve 9.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Ayrıca 2019-20 sezonunda yakaladığı 163 hücum ribaunduyla, bu alanda NBA'de 15. sırada yer almıştı.



New Orleans, Favors'ı Jazz'den Temmuz 2019'da almıştı. Ondan önceki dokuz sezonu ise, o zamanki adıyla New Jersey Nets'in kendisini çaylak sezonu olan 2010-11'de takaslaması sonrası, Utah'da geçirmişti.



Favors, Jazz'in takım tarihinde en çok ribaund alan dördüncü oyuncusu konumunda.





JOE HARRIS, BROOKLYN'DE KALDI



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Brooklyn Nets'in, Joe Harris'i dört yıllığı 75 milyon dolarlık bir anlaşma ile takımda tuttuğu bildirildi.



Harris, Brooklyn'de geçirdiği dört sezonun ardından geçtiğimiz gün serbest oyuncu olmuştu. Yeni kontratı, 69 normal sezon başlangıcında 14.5 sayı, 4.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları ile en verimli sezonunun ardından geldi.



2019-20 sezonunu tamamen kaçırdıktan sonra Brooklyn'le ilk kez parkelere çıkması beklenen Kevin Durant'in dönüşüyle kendisini bir şampiyonluk yarışının içinde bulan ekipte, 29 yaşındaki keskin nişancı ile yeniden anlaşılması, Nets için bir başka önemli parçayı takımda tutmak oldu.



Harris'in yıllık ortalama değeri 18.75 milyon dolar olan yeni anlaşması, kendisini Durant ve Kyrie Irving'in ardından Nets'in en yüksek ücretli üçüncü oyuncusu yapıyor.



DANILO GALLINARI, HAWKS'A GİTTİ!



Forvet Danilo Gallinari'nin menajerinin ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye ilettiğine göre, Gallinari, Atlanta Hawks ile üç yıllığı 61.5 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.



Wojnarowski, bu paranın, 30 yaş üstü olup All-Star maçında hiç oynamamış bir oyuncu için yapılan çok yıllı bir anlaşmada, ödenen en çok para miktarı olduğunu ekledi.



32 yaşındaki oyuncu, 2017'den beri ilk kez playofflara katılmayı hedefleyen bir Hawks takımına katılıyor.



İtalyan oyuncu, Trae Young'un yıldızı olduğu genç ve gelecek vadeden bir kadroda bir veteran rolü oynayacak.



Gallinari, Oklahoma City Thunder'ın sürpriz bir şekilde playofflara katılmasıyla sonuçlanan 2019-20 sezonunda, 18.7 sayı ve 5.2 ribaund ortalamaları ile önemli bir katkıda bulunmuştu. Üçlük çizgisi gerisinden bulduğu %40.5'lik isabetle de takımın lideri konumundaydı.



DWIGHT HOWARD, PHILADELPHIA 76ERS'TA!



Serbest oyuncu Dwight Howard, menajeri Charles Briscoe'nun The Athletic'den Shams Charania'ya söylediğine göre, Philadelphia 76ers ile bir yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etti.



ESPN'den Bobby Marks'a göre anlaşma, 2.6 milyon dolarlık veteran minimum istisnası değerinde olacak.



Veteran pivot, geçtiğimiz sezon Lakers'la bench rolünde 7.5 sayı, 7.7 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları ile ilk şampiyonluğunu kazanmıştı.



CLARKSON, UTAH JAZZ'DE KALDI!



Point guard Jordan Clarkson'ın menajeri Rich Paul, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye Clarkson'ın Utah Jazz ile dört yıllığı 52 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayacağını bildirdi.



Clarkson, 2016 yılında Los Angeles Lakers ile imzaladığına benzer bir dört yıllık çaylak ölçekli uzatma kontratından çıkıyor.



Jazz ile ilk sezonunda benchten sağlam bir katkı veren Clarkson, %36.6'lık üçlük isabetiyle ortalama 15.6 sayı kaydetmişti.



DAVIS BERTANS, WIZARDS'TA KALDI!



Serbest oyuncu Davis Bertans'ın temsilcisi Arturs Kalnitis, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye, Bertans'ın ve Washington Wizards'ın beş yıllığı 80 milyon dolarlık bir sözleşme için anlaştığını bildirdi.



Anlaşmanın dördüncü yılında sonra bir erken fesih opsiyonu içerdiği bildirildi.



Önceki sezon yaklaşık 7 milyon dolar kazanan Bertans için bu, önemli bir yıllık artış oldu. Letonyalı oyuncu, Wizards ile ilk yılında patlama yaşamış ve %42.4'lük üçlük isabeti oranıyla NBA'de altıncı sırada yerleşerek, 15.4 sayı ortalaması yakalamıştı.



28 yaşındaki oyuncu gönüllü olarak Florida'daki NBA bubble'ında düzenlenen sezon devamında oynamamıştı ve Wizards'ın 1-7 serisiyle gittiği son sekiz maçını kaçırmıştı.



ARIZA YİNE TAKASLANDI, OKC'YE GİTTİ



Detroit Pistons forveti Trevor Ariza bu hafta üçüncü kez takaslanarak, Dallas Mavericks'ten Justin Jackson ile üç takımlı bir takasla Oklahoma City Thunder'a gönderildi.



Anlaşmada Mavericks'in, ayrıntılar hakkında bilgisi olan bir kişinin yaptığı açıklamaya göre, Delon Wright'ı da James Johnson karşılığında Pistons'a gönderdiği açıklandı.



Ariza ve Jackson'a ek olarak, Oklahoma City'nin anlaşmada takas tazminatı da alacağı kaydedildi.





GORAN DRAGIC, HEAT'TE KALDI!



Miami Heat point guardı Goran Dragic, Heat ile yeniden sözleşme imzaladığını duyurdu.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Dragic'in anlaşması iki yıllığı 37.4 milyon dolarlık bir anlaşma.



ESPN'den Bobby Marks'a göre sözleşmede ikinci sezon için bir takım opsiyonu bulunuyor.



Sloven oyuncu, Heat ile güçlü bir 2019-20 sezonu geçirmişti. Normal sezonda altıncı adam rolünde 16.2 sayı ve 5.1 asist ortalamaları yakaladıktan sonra Dragic, takımın NBA Finalleri'ne koşusu sırasında maç başına 19.1 sayı ile Miami'nin en önde gelen playoff skoreri olmuştu.



Ayağından bir plantar fasya sakatlığı geçiren Dragic, bu sebeple Final serisi sırasında önemli ölçüde limitli bir şekilde sahada kalabilmişti.



MONTREZL HARRELL, LAKERS'TA!



ESPN'den Brian Windhorst, Los Angeles Lakers'ın, eski LA Clippers forveti Montrezl Harrell'ı iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurdu.



Wojnarowski'ye Harrell'ın menajeri Rich Paul'un haber verdiği anlaşmanın ikinci sezonunun, bir oyuncu opsiyonu içerdiği açıklandı.



Harrell, Lakers'ın aynı arenadaki rakibi Clippers forması giydiğinde, geçtiğimiz sezonun Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmıştı.



STEVEN ADAMS, PELICANS'A TAKASLANDI!



The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Oklahoma City Thunder, uzun süredir kadrosunda bulunan Steven Adams'ı New Orleans Pelicans'a gönderecek bir takası sonuçlandırıyor.



Oklahoma City'nin karşılığında alacağının ne olacağının ise henüz belli olmadığı açıklandı.



27 yaşındaki Adams, kariyerinin yedi sezonunu da Thunder ile geçirmişti. 2019-20 sezonunda maç başına 10.9 sayı, 9.3 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları yakalayan Adams, Thunder tarihinde 4.029 kariyer ribaunduyla yedinci sırada yer alıyor.



Adams'ın playoff kariyer ortalamaları ise, %67.2 şut isabetiyle 8.2 sayı ve 7.5 ribaund şeklinde.



Önceki sezon Batı Konferansı'nda 44-28'lik bir dereceyle beşinci sırada yer almış olan OKC, şu anda büyük bir yeniden yapılanma süreci içerisinde. Pelicans ise 30-42'lik bir derece ile sezonu 13'üncü sırada tamamlamıştı.



WESLEY MATTHEWS, LAKERS'TA!



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Wesley Matthews, Los Angeles Lakers ile tek yıllığı 3.6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.



Matthews, geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks ile oynadığı 67 maçta %36.4 üçlük isabetiyle 7.4 sayı, 2.5 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



34 yaşındaki oyuncunun, guard Danny Green'in takas edilmesinin ardından, özellikle de alan boşluğu yaratma açısından takımın eksiğini gidermesine yardımcı olması bekleniyor.



COOK SERBEST KALDI, McGEE TAKIMDA KALDI



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Los Angeles Lakers, guard Quinn Cook'u serbest bırakırken, pivot JaVale McGee, 2020-21 sezonu için 4.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak takımda kaldı.



27 yaşındaki Cook, geçen sezonun şampiyonluk takımında 44 normal sezon maçına çıkmış ve maç başına 11.5 dakika ortalamada 5.1 sayı, 1.2 ribaund ve 1.1 asist kaydetmişti.



Cook'un 2020-21 sezonu için olan 3 milyon dolarlık maaşının sadece 1 milyon doları garantiliydi. Lakers, tam garanti tarihinden önce kendisini serbest bırakarak, az miktarda bir tasarruf elde etti.



Üçüncü kariyer şampiyonluğunu kazanmış olan McGee ise maç başına sadece 16.6 dakikada 6.6 sayı, 5.7 ribaund ve 1.4 blok ortalamaları yakalayarak, 68 maça normal sezon maçında ilk beş başlamıştı.



AVERY BRADLEY, SERBEST KALACAK



The Athletic'ten Shams Charania'nın bildirdiğine göre Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley, 2020-21 sezonu için 5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddedecek ve sınırsız serbest oyuncu olacak.



Bradley, uzak mesafeden %36.4 şut isabetiyle yakaladığı 8.6 sayı ortalamasıyla, Los Angeles'ta oynadığı 49 maçta düzenli olarak yıldız guardları savunma görevini üstlenmişti.



Kariyerinde iki kez savunma beşlerine seçilmiş olan Bradley, aile sağlığı endişeleri nedeniyle NBA'in Orlando'daki sezon devamına katılmamayı tercih etmesinden önce, en son Mart ayında oynamıştı.



AUSTIN RIVERS, SERBEST KALIYOR



The Undefeated'den Marc J. Spears'a göre, Houston Rockets guardı Austin Rivers, sözleşmesinden vazgeçip sınırsız bir serbest oyuncu olmaya karar verdi.



28 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonu için veteran minimum kontratı olan 2.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddediyor.



Rivers, normal sezonda maç başına 8.8 sayı, 2.6 ribaund ve 1.7 asist ve 12 playoff maçında ise 4.8 sayı ortalamasıyla oynamıştı.



TIM HARDAWAY JR., DALLAS'TA KALIYOR



ESPN'den Tim MacMahon'a göre, Dallas Mavericks guardı Tim Hardaway Jr., 19 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak 2020-21 sezonunun sonuna kadar Mavericks'te kalacak.



28 yaşındaki şutör gard, geçtiğimiz yıl %55 şut isabetiyle kariyerinin en iyi etkili yüzdesini tutturarak 15.8 sayı ortalaması yakalamış, bu alanda takımın yıldız isimleri Luka Doncic ve Kristaps Porzingis'in ardından üçüncü sırada yer almıştı.



Hardaway ayrıca maç başına 3.3 ribaund ve 1.9 asist ile oynarken, uzak mesafeden denediği şutların da %39.8'inde isabet bulmuştu.



KELLY OLYNYK, HEAT'TE KALDI



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Miami Heat pivotu Kelly Olynyk, 2020-21 sezonu için olan 13.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak, takımda kaldı.



2017'de imzaladığı dört yıllığı 50 milyon sözleşmesinin son sezonuna giren Olynyk, Miami ile oynadığı 222 maçın 67'sinde ilk beş başlamıştı.



Kanadalı oyuncu, 2019-20 sezonunda yakaladığı 8.2 sayı ortalamasının yanı sıra, %40.6 üçlük isabetiyle kariyerinin bu alandaki en iyi noktasını görmüştü.



Olynyk, 2013 yılında Dallas Mavericks tarafından 13'üncü sırada seçilmişti. Boston Celtics tarafından Draft gününde takas edilen Olynyk, NBA kariyerinin ilk dört yılını orada geçirmişti.



JAMES JOHNSON, OKC'DE!



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Minnesota Timberwolves, Ricky Rubio takasının bir parçası olarak, James Johnson'ı Oklahoma City Thunder'a takas etti.



Johnson, maaş eşleştirme amacıyla takasın önünü açmak için, ilk olarak 2020-21 sezonu için 16 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmıştı.



33 yaşındaki oyuncu, Timberwolves'a geçtiğimiz yıl Miami Heat'ten son takas tarihinde gönderilmişti. Timberwolves için 14 maçta oynayan Johnson hücum ve savunmada üretken olmuş ve maç başına ortalama 12.0 sayı, 4.7 ribaund, 3.8 asist, 1.4 top çalma ve 1.4 blok ortalamaları elde etmişti.



Thunder'ın Johnson'ı tutmaya, takaslamaya veya serbest bırakmaya dair niyetinin ne olduğu ise henüz bilinmiyor.



JaMYCHAL GREEN, SERBEST KALACAK



LA Clippers'ın uzun forveti JaMychal Green, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre 2020-21 sezonu için olan oyuncu opsiyonunu reddettikten sonra serbest oyuncu olacak.



Green, Clippers ile 9,772,350 dolar değerinde iki yıllık bir sözleşme imzalamıştı ve önümüzdeki sezon 5 milyon dolar kazanacaktı.



Önceki sezon Green, Clippers için maç başına 6.8 sayı, 6.2 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları yakalamıştı.



HAWKS, DEDMON'I SNELL İÇİN PISTONS'A YOLLADI!



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Detroit Pistons, Dewayne Dedmon karşılığında Tony Snell ve Khyri Thomas'ı Atlanta Hawks'a takas etti.



31 yaşındaki Dedmon, Hawks tarafından geçen yıl Sacramento Kings'ten alınmış ve toplam 44 maçta 5.8 sayı ve 5.7 ribaund ortalamaları elde etmişti.



Pistons, yeniden yapılanma moduna geçtiği için Dedmon'ı başka bir takıma takas etmesi bekleniyor.



The Athletic'den James Edwards III, Snell'den kurtulmanın Svi Mykhailiuk, Sekou Doumbouya ve Villanova'dan yeni draft edilen Saddiq Bey gibi oyuncular için kanat rotasyonunda daha fazla dakika açacağını belirtti.



29 yaşındaki Snell, 59 maçta 8.0 sayı, 1.9 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



Hawks, Kevin Huerter, De'Andre Hunter ve Cam Reddish gibi kanat oyuncularının yedeği olacak Snell'in eklenmesiyle rotasyon bazında daha da derinleşmiş oldu.



Atlanta Journal-Constitution'dan Sarah K. Spencer'a göre, 24 yaşındaki Thomas, Hawks tarafından serbest bırakılacak.



2018 NBA Draftı'nda 38'inci sıradan seçilmiş olan Thomas, 34 maçta görev aldığı iki yıllık NBA kariyeri boyunca Pistons için 2018-19 sezonunda 26 karşılaşmada, geçen sezon ise sekiz karşılaşmada oynamıştı.



JAZZ, ED DAVIS VE İKİ DRAFT HAKKINI NYK'E TAKASLADI



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Utah Jazz, Ed Davis ve 2023 yılının iki adet ikinci tur Draft hakkını, New York Knicks'e takas etti.



Wojnarowski'ye göre Jazz, 2020-21 sezonu için 5 milyon dolarlık maaş boşluğu tasarrufu sağlamış oldu ve Jordan Clarkson ile yeniden sözleşme imzalamak için uğraşıyor.



Knicks, Jazz'in 2023'teki Draft haklarıyla birlikte, Detroit Pistons'ın evvelsi geceki Draft'tan 2023 ikinci tur Draft hakkını da almıştı.



Jazz yıldızları Donovan Mitchell ve Rudy Gobert için uzatma kontratlarının da ufukta olduğu bildirildi.



Bir yıl önce Jazz'le iki yıllığı 9.8 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan 31 yaşındaki Davis, önceki sezon sadece 28 maçta oynamış ve 1.8 sayı ile 3.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



New York Post'tan Marc Berman'a göre Knicks, 2023 lise Draft sınıfını "gerçekten çok sevmiş" durumda.



KNICKS PORTIS'İ TUTMADI, 4 KİŞİYİ SERBEST BIRAKTI



New York Knicks, Bobby Portis'in 15.7 milyon dolarlık opsiyonunu geri çevirdi ve dört oyuncusunu serbest bıraktı.



Knicks, serbest oyuncu dönemi öncesinde daha fazla maaş boşluğu yaratmak adına, bir dizi hamle yaptı.



New York, Bobby Portis'in 15.7 milyon dolarlık, Theo Pinson'ın ise 1.7 milyon dolarlık takım opsiyonlarını reddettiğini açıkladı. Takım ayrıca Taj Gibson, Elfrid Payton, Wayne Ellington ve Kenny Wooten'ı serbest bıraktı.



Newsday Sports'tan Steve Popper'a göre Knicks, Damyean Dotson'a kontrat teklifi sunmamayı da tercih etti.



ESPN'den Bobby Marks'a göre, New York'ta şu anda 40 milyon dolarlık bir maaş boşluğu bulunuyor. Bu ölü sezonda sadece Atlanta Hawks'ın daha fazla finansal esnekliği bulunuyor.



GORDON HAYWARD, SERBEST KALDI



Boston Celtics forvet Gordon Hayward'ın, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre 2020-21 sezonu için 34.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddettiği açıklandı.



30 yaşındaki eski All-Star, serbest oyuncu döneminin müsait olan en iyi oyuncularından biri oldu.



Hayward, önceki sezon Celtics'te oynadığı 52 maçta 17.5 sayı, 6.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları kaydetmişti.



Ortaya koyduğu rakamlar, 2017'deki Celtics görev süresinin ilk birkaç dakikasında sol ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçirmesinden bu yana en iyisiydi.



Sports Illustrated'dan Chris Mannix, Hayward'ın Boston'la yaptığı sözleşmeden çekilmesinin ancak başka bir anlaşması varsa mantıklı olacağını söyledi:



"Muhtemelen yaptığı başka bir anlaşması var. Serbest oyuncu piyasasında bazı kesinlikler olmadan Hayward'ın bu tür bir anlaşmadan uzaklaşmasının hiçbir yolu yok. Gordon Hayward bir daha Celtics formasıyla oynayacak gibi görünmüyor."



New York Times'tan Marc Stein'a göre, New York Knicks, Hayward'ı Atlantic bölgesindeki rakibinden almayı uman takımlar arasında.



ELLY OUBRE JR., WARRIORS'A DOĞRU!



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder ile 2021 yılının korumalı birinci tur Draft hakkı karşılığında, Kelly Oubre Jr.'ı kadrosuna katmak için bir anlaşma yapıyor.



Wojnarowski, Golden State'in önümüzdeki sezonun sıralamalarının en alt 10'unda yer alırsa, seçimi Oklahoma City'ye ileteceğini ekledi.



Warriors ilk 20 sırada bitirirse, seçim iki adet ikinci tur Draft hakkı olacak. Oubre Jr., Pazartesi günü Thunder'a Chris Paul ile Phoenix Suns'ın takasının bir parçası olarak katılmıştı.



24 yaşındaki Oubre Jr., kariyerinin şimdiye kadarki en iyi NBA sezonundan çıkıyor. Kendisini Orlando'daki sezon devamında oynamaktan alıkoyan menisküs sakatlığından önce oynadığı 56 maçta 18.7 sayı, 6.4 ribaund, 1.5 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



BRAD WANAMAKER SERBEST KALDI



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Boston Celtics'in guard oyuncusu Brad Wanamaker'a bir kontrat teklifi sunmayacağını açıkladı.



Wanamaker'a uygun bir kontrat teklifi sunulmaması, kendisinin sınırsız bir serbest oyuncu olacağı anlamına geliyor. Ancak bu, Boston Globe'dan Adam Himmeslbach'ın belirttiği üzere, kendisinin Boston'a dönüşünü engellemiyor:



"Celtics, Brad Wanamaker'a kontrat teklifi sunmayı reddetse de, iddiaya göre Boston'a dönme şansı var."



Wanamaker, Avrupa'da birkaç yıl geçirdikten sonra Celtics'te ikinci sezonunda oynuyordu. Bir NBA çaylağı olarak bench oyuncusu görevi aldıktan sonra, ikinci yılında koç Brad Stevens için önemli bir yedek oyuncu olarak ortaya çıkmıştı. Wanamaker 71 maçta, çoğunlukla kenardan gelerek 6.9 sayı ortalama yakalamıştı. %92.6 ile NBA'in serbest atış yüzdesinde sezon lideri olan 31 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda sağlam bir savunma oyuncusuydu.



ERSAN SERBEST KALDI!



Milwaukee Bucks, milli oyuncumuz ve veteran forvet Ersan İlyasova'yı serbest bıraktığını duyurdu.



Kariyerine başladığı Bucks'ta yedi sezon forma giymiş olan İlyasova, 2018'de ikinci kez Milwaukee'ye dönmüş ve üç yıllığı 21 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın son yılı ise tamamen garantisizdi.



33 yaşındaki oyuncu, 2019-20 sezonunda maç başına 16 dakika civarında 6.6 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Ersan'ın serbest kalması, Bucks'ın Sacramento Kings'in sınırlı serbest oyuncusu Bogdan Bogdanovic'i alması için gereken yollardan biri ortadan kaldırmış oldu.



İlyasova, Donte DiVincenzo ve D.J. Wilson karşılığında Kings'in Sırp şutör guardını Milwaukee'ye göndermeye yönelik imza-ve-takas anlaşması, Bogdanovic'in takası asla kabul etmediği anlaşıldığında, Çarşamba günü yatmıştı.



Ligin şu anda, olası tahrifatı araştırdığı bildirildi. Ersan'ın 2020-21 sezonu için 7 milyon dolarlık maaşı, Bogdanovic'in Milwaukee için gelen maaşını dengelemenin kilit bir noktası olabilirdi.





ARIZA VE ISAIAH STEWART, PISTONS'A GİTTİ!



Houston Rockets'ın, Trevor Ariza ve 16'ıncı Draft hakkını Detroit Pistons'a takas ederek, karşılığında gelecekteki bir ilk tur Draft hakkını aldığı açıklandı.



Pistons, dün geceki 2020 Draftı'nda bu 16'ıncı seçimle Isaiah Stewart'ı kadrosuna katmış oldu.



Rockets, Ariza'yı Robert Covington takasının bir parçası olarak bu haftanın başlarında Portland Trail Blazers'tan takas yoluyla almıştı.



Anlaşma, Rockets'ın 9.3 milyon dolar değerindeki tam orta seviye istisnasını, serbest oyuncu döneminde kullanmasına olanak sağlıyor.



Houston'ın ayrıca 4.6 milyon dolara, Detroit'in Los Angeles Lakers'tan gelen 2021 ikinci tur seçimini satın aldığı da kaydedildi.



Rockets, bu hamleyle birlikte 12.8 milyon dolarlık bir takas istisnası boşluğu yaratacak.



RICKY RUBIO, TIMBERWOLVES'A DÖNDÜ!



The Athletic'den Jon Krawczynski ve Star Tribune'den Chris Hine'e göre Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder'a dün geceki NBA Draftı'nın 17'nci seçimini yollayarak, karşılığında Ricky Rubio'yu ve OKC'nin Draft'taki 25 ve 28'inci seçimlerini aldı.



Thunder, 17'nci sıradan seçilen Aleksej Pokusevski'yi kadrosuna katmış oldu.



30 yaşındaki Rubio, ilk altı sezonunu Wolves formasıyla geçirmiş ve maç başına ortalama 10.3 sayı ve 8.2 asistle oynamıştı.



The Athletic'ten Shams Charania ve ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Timberwolves sonrasında New York Knicks ile bir Draft hakkı takası yaptı ve Knicks'ten 23'üncü seçimi alırken, karşılığında OKC'den aldığı 25'inci ve kendi 33'üncü seçimlerini yolladı.



23'üncü sıradan seçilen Leandro Bolmaro Minnesota'ya giderken, 25'inci sırada seçilen Immanuel Quickley ve 33'üncü sırada seçilen Daniel Oturu, New York yolcusu oldular.



SHAMET VE KENNARD'LI, ÜÇ TAKIMLI TAKAS!



LA Clippers'ın, üç takımlı bir takasta Landry Shamet'i Brooklyn Nets'e takas ettiği, Detroit Pistons'a dün geceki 2020 Draftı'ndaki 19'uncu seçimi (Saddiq Bey) gönderdiği ve karşılığında Luke Kennard'ı aldığı bildirildi.



LA ekibinin ayrıca Rodney McGruder'ı da Pistons'a gönderdiği kaydedildi.



Shamet, 76ers tarafından 2019'daki son takas tarihinde Clippers'a gönderilmişti.



Pistons, 19'uncu seçimle 2020 Draftı'nda Villanova'dan Saddiq Bey'i seçti.



SETH CURRY VE JOSH RICHARDSON TAKAS EDİLDİ!



Dallas Mavericks'in, Seth Curry karşılığında Philadelphia 76ers'dan Josh Richardson'ı ve 2020 NBA Draftı'ndaki 36'ncı seçimi (Tyler Bey) aldığı bildirildi.



Önceki sezon Mavericks ile dört yıllığı 32 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan Curry, önümüzdeki sezon kayınpederi koç Doc Rivers için oynayacak.



76ers, Richardson'ı önceki yaz döneminde, Miami Heat'ten Jimmy Butler'ın imza-ve-takas işleminin bir parçası olarak kadrosuna katmıştı.



AL HORFORD VE DANNY GREEN TAKAS OLDU



Philadelphia 76ers'ın Al Horford'ı, 2025'in korumalı bir ilk tur Draft hakkını ve NBA Draftı'ndaki 34 numaralı seçimi (Theo Maledon), Danny Green ve Terrance Ferguson karşılığında Oklahoma City Thunder'a takas etmeyi kabul ettiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Oklahoma City'nin, 76ers'tan Vasilije Micic'in Draft haklarını da aldığı kaydedildi.



Micic, Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul ediliyor. 2025'teki ilk tur seçiminin 1-6 sıra arası korumalı olduğu belirtildi.



Philadelphia, Horford ile önceki yaz döneminde dört yıllığı 109 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı ve bu anlaşma 2022-23 sezonunda 14.5 milyon dolar garantili durumda.



Thunder ekibi Green'i, geçtiğimiz Pazar günü Los Angeles Lakers'tan Dennis Schröder ve bir ilk tur Draft hakkı karşılığında almıştı.



Thunder, gelecekteki Draft haklarından oluşan stoğuna ekleme yapmaya devam ediyor ve şimdi 2026'ya kadar 17 tane seçime sahip.



COVINGTON VE ARIZA TAKASI!



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Houston Rockets ekibi Robert Covington'ı Portland Trail Blazers'a, Trevor Ariza, bir 2020 ilk tur Draft hakkı ve korumalı bir 2021 ilk tur Draft hakkı karşılığında takas etti.



JRUE HOLIDAY, BUCKS'A TAKASLANDI!



The Athletic'den Shams Charania'ya göre New Orleans Pelicans, Jrue Holiday'i, Eric Bledsoe, George Hill, üç adet ilk tur Dr