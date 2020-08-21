NBA'de gecenin raporu!

NBA, Doğu Konferansı çeyrek final serisi 4 maçla devam etti. Müthiş mücadelelere sahne olan gecenin raporunu sizler için derledik...



MIAMI HEAT 109-100 INDIANA PACERS



Miami Heat, Doğu Konferansı çeyrek final serisinin 2. maçında Indiana Pacers'ı 109-100 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti.



Pacers, Salı günü 1. maçta maruz kaldığı göz sakatlığının üstesinden gelmeyi başaran Victor Oladipo için yeşil ışık yakıldığında, maç öncesinde iyi haberler almış oldu.



Miami, beş oyuncunun sahadan etkileyici bir %47.4 isabetle oynadığı, çift haneli skor ürettikleri bir çaba gördü. Duncan Robinson Heat'e 24 sayı ile liderlik etti. Goran Dragic 20 sayı, altı asist ve üç ribaund ile maçı tamamladı. Jimmy Butler 18 sayı, yedi ribaund, altı asist ve iki top çalma ile oynadı. Tyler Herro 15 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve bir top çalma ekledi. Jae Crowder 10 sayı, sekiz ribaund, üç asist ve bir top çalma ile oynadı ve bir ayak bileği sakatlığının da üstesinden geldi.



Oladipo, Pacers'a 22 sayı ile liderlik etti ve dört asist, bir ribaunt ve iki top çalma da ekledi. Malcolm Brogdon 17 sayı, 9 asist ve 5 ribaund ile oynadı. Myles Turner, Brogdon'ın skoruyla eşleşti ve ayrıca sekiz ribaund, beş blok ve bir top çalma da kaydetti. T.J. Warren 14 sayı, altı ribaund ve üç asist ile oynarken, Aaron Holiday 12 sayı, beş asist, bir ribaund ve iki top çalma kaydetti.



HOUSTON ROCKETS 111-98 OKLAHOMA CITY THUNDER



Houston Rockets, Batı Konferansı birinci tur playofflarının 2. maçında, Oklahoma City Thunder'a 111-98 yenildi.



36 dakikada 21 sayı, dokuz asist, beş ribaund, üç top çalma ve bir blokla oynayan James Harden'ın liderliğindeki Rockets için yedi oyuncu çift haneli skor üretti. Danuel House Jr. 19 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle oynarken, Eric Gordon ve Jeff Green 15'er sayı eklediler.



OKC tarafında Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile Thunder'ın en etkili ismi oldu. Danilo Gallinari 17 sayı, 5 ribaund ve bir asist ile oynarken, Chris Paul 14 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve bir blok ile oynadı.



MILWAUKEE BUCKS 111-96 ORLANDO MAGIC



Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı playoffları ilk turu 2. maçında, Orlando Magic'e 111-96 yendi.



Bucks'ın, Magic'e karşı 1. maçtaki hayal kırıklığı performansı sonrası, 2. maçta işleri düzene koymak istediği açıktı. Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan ekip, ikinci maçta agresif bir yaklaşımla oynadı ve hızla ilk çeyreğin ardından 25-13 öne geçti. Milwaukee bir daha arkasına bakmazdı ve 39-30 fark attığı bir çeyreğin ardından, liderliğini daha da artırdı. Magic ikinci yarıda durumu tersine çevirmeye çalışarak, kalan iki çeyrekte daha çok sayı üretmiş olsa da, muhtemel bir geri dönüş senaryosu için çok geçti.



Giannis Antetokounmpo, Milwaukee'nin en iyi oyuncusuydu ve 32 dakikalık eylemde 28 sayı, 20 ribaund ve 5 asistle takımı alevlendirdi. 1. maçtaki başarısız bir performanstan çıkan Khris Middleton, sıkıntısını yepyeni bir seviyeye taşıdı ve sadece iki sayı kaydetti. Brook Lopez (20 sayı) ve Eric Bledsoe (13 sayı, yedi asist) Middleton'ın genellikle sunduğu skorun bir kısmını kaydettiler. Pat Connaughton benchten gelerek 23 dakikada 15 sayı ve 11 ribaund ile oynadı.



Magic tarafında Nikola Vucevic, 1. maçtaki etkileyici performansını devam ettirerek 32 sayı ve 10 ribaund kaydetmiş olsa da, çabaları yeterli olmadı. Markelle Fultz 11 sayı ve üç asist, Evan Fournier ise 12 sayı kaydetti. Terrence Ross, benchten 12 sayılık bir katkıda bulundu.



LOS ANGELES LAKERS 111-88 PORTLAND TRAIL BLAZERS



Los Angeles Lakers, Batı Konferansı birinci tur playofflarının 2. maçında, Portland Trail Blazers'ı 111-88 mağlup etti.



Los Angeles ilk çeyreğin ardından 27-19 öne geçti ve devreye 17 sayılık bir farkla girdi. Daha sonra dördüncü çeyreğe doğru 30 sayılık bir üstünlük sağladı ve Portland son 20 dakikalık sürede farkı hiçbir zaman 20'ye indiremedi. Lakers'ın en etkili ismi, 13/21 şut isabetiyle oynayan ve 31 sayı, 11 ribaund ve 3 asist kaydeden Anthony Davis'ti. Kentavious Caldwell-Pope 16 sayı ve iki ribaund ekledi. LeBron James 10 sayı, altı ribaund ve yedi asist ile oynadı. JaVale McGee sadece 12 dakika oynasa da, 10 sayı, 8 ribaund ve 3 asist kaydetti.



Trail Blazers'ta Damian Lillard 18 sayı ve 3 ribaund ile takımına önderlik etti. CJ McCollum 13 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle çift hanelere ulaşan diğer tek ilk beş oyuncusu oldu. Jusuf Nurkic dokuz sayı ve sekiz ribaund ile oynadı. Anfernee Simons benchten gelerek 11 sayı ve iki asist kaydetti.



