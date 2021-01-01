NBA, LeBron'un ceza almamasının sebebini duyurdu

NBA, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in geçen haftaki sağlık ve güvenlik protokolü ihlalini, bu yıl benzer durumlarda yaptığı gibi ele aldığını açıkladı.



NBA baş iletişim sorumlusu Mike Bass bir açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bu sezon boyunca mevzubahis oyuncunun takımıyla, ligin sağlık ve güvenlik protokollerinde benzeşen şekilde ele alınan çok sayıda benzer ihlal gerçekleşmişti."



NBA, James'in etkinliğinde bulunanların aşılandığına ya da koronavirüs testlerinin negatif çıktığına dair kanıt göstermeleri gerektiğinden ötürü, bu ihlalin KOVID-19'un yayılması için bir risk oluşturmadığını belirtti:



"Bu koşullar altında ve tıp uzmanlarına danışmanın sonucu olarak, James'in katılımının KOVID-19'un yayılmasıyla ilgili riskler yaratmadığı ve bu nedenle karantinaya gerek olmadığı belirlenmiştir."



Lakers yıldızı, aşı olup olmadığını doğrulamamıştı ve yakın zamanda bu bilgiyi kamuoyuna açıklamanın "önemli bir şey olmadığını" söylemişti.



James, geçen haftaki mevzubahis protokol ihlali hakkındaki soruları doğrudan yanıtlamamıştı.



NBA, oyuncuların tamamen aşılandıklarında "sponsor veya reklam çekimleri gibi bireysel etkinliklere" katılmalarına izin verildiğini doğrulamıştı.



