"NBA'in yarısı Bogdan Bogdanovic'i soruyor!" iddiası

The Athletic'ten Sam Amick, "NBA'in yarısının" Atlanta Hawks forveti Bogdan Bogdanovic'i takas etmek adına büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
'NBA'in yarısı Bogdan Bogdanovic'i soruyor!' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2023 11:51
The Athletic'ten Sam Amick, "NBA'in yarısının" Atlanta Hawks forveti Bogdan Bogdanovic'i takas etmek adına büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

2023-24 sezonu için 18 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunan Bogdanovic, 2020'de Hawks ile dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

Amick, Bogdan için raporunda şu ifadelere yer verdi:

"Lig kaynakları, Hawks'a Bogdan Bogdanovic takası için 'ligin yarısı onu kovalıyor' ayarında ilgi gösterildiğini iddia ediyorlar."

Hawks'ın halihazırda Bogdanovic'i takas etmeye pek yanaşmadığı da iddia edilenler arasında.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ