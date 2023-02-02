The Athletic'ten Sam Amick, "NBA'in yarısının" Atlanta Hawks forveti Bogdan Bogdanovic'i takas etmek adına büyük ilgi gösterdiğini belirtti.



2023-24 sezonu için 18 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunan Bogdanovic, 2020'de Hawks ile dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



Amick, Bogdan için raporunda şu ifadelere yer verdi:



"Lig kaynakları, Hawks'a Bogdan Bogdanovic takası için 'ligin yarısı onu kovalıyor' ayarında ilgi gösterildiğini iddia ediyorlar."



Hawks'ın halihazırda Bogdanovic'i takas etmeye pek yanaşmadığı da iddia edilenler arasında.





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