NBA'den Fred VanVleet'e 50 bin dolar ceza!

Houston Rockets guardı Fred VanVleet, hakemlere karşı küfürlü dil kullandığı için NBA tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'den Fred VanVleet'e 50 bin dolar ceza!
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26 Kasım 2024 13:00
Houston Rockets guardı Fred VanVleet, hakemlere karşı küfürlü dil kullandığı için NBA tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

NBA, VanVleet'in geçtiğimiz Cumartesi günü Portland Trail Blazers'a karşı 104-98 kaybedilen maçta "hakem kadrosuna karşı küfürlü dil kullandığı" gerekçesiyle 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

VanVleet birkaç hakeme doğru parmakla işaret ederek, maçın bitimine birkaç saniye kala hücum faulü çalınmasından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmişti. Ayrıca bir hakemin kafasına dürtmeye çok yaklaşmış gibi görünen Rockets guardı, hızlıca oyundan atılmıştı.

VanVleet'in, Houston'ın bir önceki hücumunda denediği üç sayılık atış sırasında kendisine temas edilmesine rağmen faul çalınmaması nedeniyle sinirlendiği görüldü. Hakem şefi Courtney Kirkland, maçtan sonra mevzubahis pozisyonda faul çalınması gerektiğini kabul etti.

Bu mağlubiyete rağmen Rockets, Batı Konferansı'nda 12-6'lık rekoruyla üçüncü sırada yer almaya devam ediyor.

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