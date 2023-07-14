Chicago Bulls'un, şimdiden önümüzdeki sezonu kapattığı bildirilen Lonzo Ball için başvurduğu sakat oyuncu istisnasının lig tarafından onaylandığı bildirildi.



Bulls, diz sorunları sebebiyle geçtiğimiz sezonun tamamında forma giyememiş olan ve birkaç hafta önce 2023-24 sezonunu da aynı şekilde geçireceği duyurulan Ball için lige 'sakat oyuncu istisnası' başvurusu yapmış ve kendisine ödeyeceği maaştan kesinti yaparak, kadro boşluğunu da değerlendirme fırsatını kovalamıştı.



Ve bunun sonucunda NBA'in, Chicago ekibine Ball için 10.2 milyon dolarlık 'sakat oyuncu istisnasını' kullanma hakkı verdiği belirtildi.



Lonzo, Ocak ayındaki menisküs yırtığı sakatlığı öncesi 2021-22 sezonunda 35 maçta 13.0 sayı, 5.4 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



Bulls, Ball ile 2021 yazında dört yıllığı 85 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



