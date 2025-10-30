30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "triple-double"a yaklaştığı maçta Raptors'ı yendi

NBA'de Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Toronto Raptors'ı 139-121 mağlup etti.

calendar 30 Ekim 2025 11:52
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Toronto Raptors'ı 139-121 yenerken Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, "triple-double"a yaklaşan performansıyla takımının galibiyetine katkı sağladı.

Scotiabank Arena'da Raptors'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 18 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle oynayarak "triple-double"a yaklaştı.

İki sayılık atışlarda 8'de 6, üç sayı çizgisinin gerisinden ise 2'de 1 ile oynayan milli basketbolcu, istatistiklerine 2 top çalma ve 2 blok da ekledi.

Sezonun ikinci galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant 31, Jabari Smith Jr. da 25 sayı kaydetti.

Raptors'ta ise Scottie Barnes'ın 31, Brandon Ingram'ın ise 29 sayısı, sezonun 4. mağlubiyetini engelleyemedi.

- Jokic'ten bir "triple-double" rekoru daha

Denver Nuggets, Ball Arena'da ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 122-88 mağlup etti.

Sırp yıldız Nikola Jokic, 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle oynayarak Nuggets'ın bu sezonki 3. galibiyetinde ön plana çıktı.

Jokic ayrıca, NBA tarihinde sezonunun ilk 4 maçında "triple-double" yapan Oscar Robertson (1961-62) ve Russell Westbrook'un (2020-21) elinde bulundurduğu rekora da ortak oldu.

Nuggets'ta Christian Braun ve Jamal Murray, 17'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Pelicans'ta ise Jeremiah Fears'ın 21, Zion Williamson'ın 11 sayısı, takımlarını galibiyete taşımaya yetmedi.

- Lakers, Reaves'in son saniye basketiyle kazandı

Los Angeles Lakers, Target Center'da konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u Austin Reaves'in son saniye basketiyle 116-115 yendi.

LeBron James ve Luka Doncic gibi yıldızların sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta bir kez daha sorumluluk alan Reaves, 28 sayı, 16 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Üçüncü galibiyetini elde eden konuk takımda Jake LaRavia 27, Rui Hachimura ve Deandre Ayton 17'şer sayı attı.

Bu sezon üçüncü yenilgisini yaşayan Timberwolves'ta ise Julius Randle 33, Jaden McDaniels ise 30 sayı üretti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
