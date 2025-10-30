NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 'triple-double'a yaklaştığı maçta Raptors'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Toronto Raptors'ı 139-121 yenerken Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, "triple-double"a yaklaşan performansıyla takımının galibiyetine katkı sağladı.



Scotiabank Arena'da Raptors'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 18 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle oynayarak "triple-double"a yaklaştı.



İki sayılık atışlarda 8'de 6, üç sayı çizgisinin gerisinden ise 2'de 1 ile oynayan milli basketbolcu, istatistiklerine 2 top çalma ve 2 blok da ekledi.



Sezonun ikinci galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant 31, Jabari Smith Jr. da 25 sayı kaydetti.



Raptors'ta ise Scottie Barnes'ın 31, Brandon Ingram'ın ise 29 sayısı, sezonun 4. mağlubiyetini engelleyemedi.



- Jokic'ten bir "triple-double" rekoru daha



Denver Nuggets, Ball Arena'da ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 122-88 mağlup etti.



Sırp yıldız Nikola Jokic, 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle oynayarak Nuggets'ın bu sezonki 3. galibiyetinde ön plana çıktı.



Jokic ayrıca, NBA tarihinde sezonunun ilk 4 maçında "triple-double" yapan Oscar Robertson (1961-62) ve Russell Westbrook'un (2020-21) elinde bulundurduğu rekora da ortak oldu.



Nuggets'ta Christian Braun ve Jamal Murray, 17'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.



Pelicans'ta ise Jeremiah Fears'ın 21, Zion Williamson'ın 11 sayısı, takımlarını galibiyete taşımaya yetmedi.



- Lakers, Reaves'in son saniye basketiyle kazandı



Los Angeles Lakers, Target Center'da konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u Austin Reaves'in son saniye basketiyle 116-115 yendi.



LeBron James ve Luka Doncic gibi yıldızların sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta bir kez daha sorumluluk alan Reaves, 28 sayı, 16 asistle galibiyetin mimarı oldu.



Üçüncü galibiyetini elde eden konuk takımda Jake LaRavia 27, Rui Hachimura ve Deandre Ayton 17'şer sayı attı.



Bu sezon üçüncü yenilgisini yaşayan Timberwolves'ta ise Julius Randle 33, Jaden McDaniels ise 30 sayı üretti.



