NBA'de Heat ve Pelicans play-off'a yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat ve New Orleans Pelicans, play-off'a kalan son takımlar oldu.



NBA'de play-in etabı 2 maçla tamamlandı. Doğu Konferansı'nda Chicago Bulls'u 112-91 mağlup eden Miami Heat, play-off'ta lider Boston Celtics ile eşleşti.



Heat'te Tyler Herro 24 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Jaime Jaquez Jr. 21 sayı ve 6 asistlik katkı sağladı.



Batı Konferansı'nda ise Sacramento Kings'i 105-98 yenen New Orleans Pelicans, play-off'ta lider Oklahoma City Thunder'ın rakibi oldu.



Pelicans'ta Brandon Ingram 24 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Jonas Valanciunas 19, Trey Murphy 16 sayıyla mücadele etti.





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