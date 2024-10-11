Nazillispor'da Oğuzhan Andaç ameliyat oldu

Nazillispor'da sakatlanan 19 yaşındaki Oğuzhan Andaç, çapraz bağ ameliyatı geçirdi ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazillispor'da Oğuzhan Andaç ameliyat oldu
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11 Ekim 2024 12:53
Ziaat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda hafta içinde TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki rakiplerinden Somaspor'a evinde 5-1 yenilerek havlu atan Nazillispor'da geçtiğimiz günlerde sakatlanan Oğuzhan Andaç bıçak altına yattı. 

Sökespor'la oynanan hazırlık maçında çapraz bağları kopan 19 yaşındaki futbolcu, Denizli'de Doç. Dr. Semih Akkaya tarafından başarılı bir operasyon geçirdi. Oğuzhan'ın sahalara yeniden dönmesi en az 6 ayı bulacak.
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