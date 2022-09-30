Nazilli Belediyespor siftah arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 6 maçta 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde eden, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Şile Yıldızspor yenip turlayan Eşin Group Nazilli Belediyespor, 1 Ekim Cumartesi günü sahasında Ankaraspor'la karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Nazilli Belediyespor siftah arıyor
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30 Eylül 2022 14:41
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 6 maçta 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde eden, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Şile Yıldızspor yenip turlayan Eşin Group Nazilli Belediyespor, 1 Ekim Cumartesi günü sahasında Ankaraspor'la kozlarını paylaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Cihan Erdil, kupada aldıkları galibiyetin kendilerine moral olduğunu belirterek, "Lige iyi başlayamadık. Ancak Ankaraspor karşısında taraftarımızın desteği ile kötü gidişata son vereceğiz" diye konuştu. 
 
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