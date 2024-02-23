Nazilli Belediyespor'da başkana ceza

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 maçtır galibiyete hasret olan Nazilli Belediyespor'da başkan Şahin Kaya, hakemlere yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 75 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin TL ceza aldı.



İç sahadaki Serik Belediyespor maçı sonrası akredite edilmediği yeşil sahaya giren Kaya, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle cezalandırıldı. Maddi sıkıntıları aşmaya çalışan siyah-beyazlılarda futbolcular sorun çözülmezse pazar günü oynanacak Kırşehir FK deplasmanı sonrası antrenmanlara çıkmama kararı alırken, bu deplasmanın giderlerini de İYİ Parti'den belediye başkanlığına aday olan Cüneyt Korkmaz'ın karşıladığı belirtildi.

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