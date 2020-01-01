Nash'ten, Durant ve Kyrie ile ilgili güncelleme!

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Kevin Durant ve Kyrie Irving'in son durumları hakkında konuştu.



Nets, ilk tam takım antrenman seansını tamamladığında, Nash bir Zoom görüşmesine katıldı.



46 yaşındaki koç, takımının ilk antrenmanı hakkında olumlu konuştu ve oyuncularının, talimatlarını en enerjik biçimde takip ettiklerini söyledi. Daha sonra Nash, kilit oyuncuları hakkında açıklamalar yaptı.



Durant için, Nash'in yaptığı açıklamalar şu şekildeydi:



"Çok uzun süre dışarıda kalan ve kariyerini tehdit eden bir sakatlığın üstesinden gelme mücadelesi veren Kevin için çok heyecanlı ve mutluyum. Kendisinden istenebilecek her şeyi yaptı ve rekabet etmek istediğini ortaya koyarak, bu sporu ne kadar sevdiğini, gösterdiği açlık ve istekle belli etti. Yani bu muhteşemdi."



Kyrie için ise eski MVP koç, şunları söyledi:



"Kyrie, yeteneğiyle inanılmazdı. Yeteneği muazzam bir seviyede ve onu bugün dinç bir şekilde, hepimizin bildiği şekilde iş yaparken gördük. Lakin oyunun onun ellerinde olduğunda ne kadar güzel olduğunu görmek hala şok edici olabiliyor. Veteranlar ekibe liderlik ediyor ve bu ligde profesyonel ve hazırlıklı olmanın ne gerektirdiğini gösteriyorlar."



