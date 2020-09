Nash: "Beyaz ayrıcalığından faydalandım"

Yeni Brooklyn Nets koçu Steve Nash, şampiyonluk adayı olarak konumlanan bir NBA takımına koçluk yapma fırsatı bulduğu için "sıranın önüne atladığı" yönündeki eleştirinin adil olduğunu, ancak oyun kurucu olarak oynadığı 18 sezonluk Hall of Fame kariyerinin, kendisini ilk başantrenörlüğünde başarılı olacak şekilde konumlandırdığını belirtti.



Nash, ekibin antrenman tesisinden yaptığı sanal tanıtım basın konferansında, detaylı olarak şunları söyledi:



"Açıkçası evet, sıranın önüne atladım. Ama aynı zamanda, neredeyse yirmi yıldır bir NBA takımına liderlik etmek de oldukça benzersiz bir durumdur. Bu yüzden, teknik yönlerini kesinlikle anlamaya ve öğrenmeye çalışacağım koçluk işinin bazı becerilerini öğrenmemiş olsam da, bundan asla uzak değildim."



"Yani bu şekilde benzersiz bir konumda bir takıma liderlik etmek, sahadaki takımın başı olmak, hızlı düşünmek, kişilikleri ve insanları yönetmek, becerileri yönetmek ve insanları bir araya getirmek dışında, bir koç ve yardımcıları ile işbirliği de yapmış olma tecrübem olduğu için, bu işin dışında değildim. Kariyerim boyunca muazzam miktarda şey öğrendim."



"DESTEĞE İHTİYACIM OLDUĞU AŞİKAR"



Nash, 1996-2014 yılları arasında kariyerini, ağırlıklı olarak Phoenix Suns'ın yüzü olarak sürdürmüştü. 1.000'den fazla maçta ilk beş başlamasına ve sekiz kez All-Star seçilmesine ek olarak, Kanadalı oyuncu 2005 ve 2006'da arka arkaya MVP ödüllerini kazanmıştı. 2018'de ise, Naismith Memorial Hall of Fame'e alınmıştı.



"Pek çok insanın yaptığı gibi, yolumu bir yardımcı koç olarak başlayarak tırnaklarımla kazımadım, ancak güçlü kariyere sahip, lider ve çapa olan oyuncular için geçmişte örnekler bulunuyor. Aynı Steve Kerr ve diğer birçok insanın sahip olduğu ve büyük başarı elde ettiği bu fırsatı yakalamanın eşsiz bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama kesinlikle desteğe ihtiyacım olduğunun farkındayım. Umarım ortaya benzersiz ve güçlü birçok nitelik ve beceri koyacağım, ancak çok fazla deneyime sahip ve bunu benimle birlikte inşa etmeye istekli, işbirlikçi bir personelin desteğine ihtiyacım olacak."



"BEYAZ AYRICALIĞINDAN FAYDALANDIM"



Nash, ESPN analisti Stephen A. Smith'in "beyaz ayrıcalığı" iddiası ile başlayan tartışmalarla ilgili, şu açıklamaları yaptı:



"Beyaz ayrıcalığından faydalandım. Toplumumuzun telafi etmesi gereken çok şey var. Bu konumun, beyaz ayrıcalığı kadar bir faktör olduğunu söylemiyorum. Beyaz insanlar olarak, ten rengimizin belli bir ayrıcalığı ve faydası olduğunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Eşitliği, sosyal ve ırksal adaleti bulmak için daha uzun bir yolumuz var. Umarım bu davada büyük bir müttefik olabilirim."



"Sebep ve hedef konusunda çok duyarlıyım. Bunun, bu tartışmaya tamamen uyan bir örnek olduğundan emin değilim, ama bunu kabul ediyorum ve neden bahsedildiğini anlıyorum. Her kapasitede kadrolu Afroamerikalı koçlar için, daha fazla çeşitliliğe ve daha fazla fırsata ihtiyacımız var. Lig, Afroamerikalı oyuncular ve yıldızlarla kendisini dünyadaki en büyük eğlence endüstrilerinden ve spor işletmelerinden biri haline getirdi. Bir araya gelip lig seviyesinde savaşmaya devam etmemiz gerçekten önemli."



"Eşitlik ihtiyacının böylesine bir destekçisi ve müttefiki olmak, bir anlamda ortasına konmak ilginç bir durum, çünkü bu benim için çok değerli bir şey. Ama bunu kabul ediyorum. Tartışmanın bir parçası olmak istiyorum. Ve açıkçası, ilerleyen değişimin de bir parçası olmak istiyorum."



"Sean Marks'a (genel menajer) yaz döneminde bir gün ulaşmıştım. Bunun ne zaman olduğunu tam olarak hatırlayamıyorum ama benim de bu pozisyon değerlendirilmem için doğru zaman olup olmadığını sormuştum. Bu süreç de o zaman başlamıştı."



"YILDIZ DEĞİL, ARKADAŞ OLARAK BAKTIM"



Kariyeri boyunca Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Dwight Howard, Amar'e Stoudemire ve Shaquille O'Neal gibi yıldızlarla birlikte oynamış olan Nash, Kevin Durant ve Kyrie Irving gibi oyuncularla olan ilişkilerinin, diğer oyuncularla olan ilişkilerini yansıtacağını umduğunu da ekledi:



"Bu adamları yıldız kişilikler olarak değil, arkadaşlarım olarak değerlendiriyorum. Onlar benim hem takım arkadaşlarım, hem de normal arkadaşlarımdı. Bu yüzden önemli olanın onların statüleri değil, insanların kendisi olduğunu düşünüyorum. İnsanları tanımak ve anlamak her zaman zevk aldığım bir şeydir. Takım arkadaşlarınıza sahada ihtiyacınız olur, ama saha dışında benim onlara sadece arkadaş olarak ihtiyacım vardı."



"Her gün işe geldiğimde, takım arkadaşlarımı anlama niyetindeydim. Ben onları sevmek isterim. Geçmişte, aramızda bunu eğlenceli kılan, gülüp şaka yapabileceğimiz, aynı zamanda dürüst olabileceğimiz, birbirimizi zorlayabileceğimiz ve bizim için sezonu daha kısa kılabilecek bir yapı oluşturmak istemiştim. Bu benim için başlangıç ve bitiş noktası diyebilirim. Bu oyunda bazı seviyeler olduğunu ve bazı insanların daha yüksek profilli ve daha önemli olduğunu, ancak bir takımın bir takım ve insanın da insan olduğunu anlıyorum. Yani insanları anlamak, gerçekten önemsemek ve onları tanımak istemek, benim asıl olayımdır."



Oyuncu olarak emekli olduktan sonra Nash, Golden State Warriors'da nadiren danışman olarak çalışmak ve Kanada'nın erkek milli takımının genel menajeri olarak çalışmak da dahil olmak üzere birçok saha dışı arayışa girmişti.