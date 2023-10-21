Napoli, Verona'yı deplasmanda üçledi!

Serie A 9. hafta karşılaşmasında Napoli, konuk olduğu Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli, Verona'yı deplasmanda üçledi!
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21 Ekim 2023 17:55
Serie A 9. hafta karşılaşmasında Napoli ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Napoli 3-1'lik skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Matteo Politano ile 43 ve 55. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Hellas Verona'nın tek golü 60. dakikada Darko Lazovic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 17'ye yükseltti. Hellas Verona 6 haftalık galibiyet hasretini sürdürerek 8 puanda kaldı.

Verona, önümüzdeki hafta Juventus deplasmanına giderken, Napoli sahasında lider Milan'ı konuk edecek.

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