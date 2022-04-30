Napoli, Sassuolo'yu farklı geçti: 6-1

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Luciano Spalletti'nin ekibi Napoli ile Alessio Dionisi'nin ekibi Sassuolo karşı karşıya geldi.



Diego Maradona Stadında oynanan maç, ev sahibi Napoli'nin 6-1'lik galibiyeti ile sona ererken goller; 7. dakikada Kalidou Koulibaly, 15. dakikada Victor Osimhen, 19. dakikada Hirving Lozano, 21 ve 54'te Dries Mertens ve 80. dakikada Amir Rrahmani'den geldi. Konuk Sassuolo'nun tek golü ise 87'de Maxime Lopez'den geldi.



Bu sonuçla beraber puanını 70'e yükselterek zirve takibini sürdüren Napoli, geçen hafta mağlup olduğu Empoli maçının yaralarını sararken, konuk ekip Sassuolo üst üste 3. mağlubiyetini aldı.



Sassuolo'da forma giyen milli oyunculardan Mert Müldür 90 dakika, Kaan Ayhan ise 45 dakika sahada kaldı.



Ligin bir diğer haftasında Napoli deplasmanda Torino ile karşılaşırken, Sassuolo evinde Udinese ile karşılaşacak.





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