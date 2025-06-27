Ligin bitiminin üstünden 25 gün geçmesine rağmen Galatasaray'ın cevap alamadığı Victor Osimhen'den hala haber bekleniyor.



Nijeryalı yıldızın sözleşmesinde yer alan 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi 15 Temmuz 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirecek.



BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE NELER OLACAK?



Bu tarihten sonra herhangi bir bedel bulunmayacak. Sabah Spor, herkesin merak ettiği konu için oyuncunun kulübü Napoli ile irtibata geçti ve "15 Temmuz'da oyuncunun serbest kalma maddesi kalkıyor. Bundan sonraki süreçte neler olacak?" sorusunu yöneltti.



PAZARLIK YAPILMAYACAK, AKSİNE DEĞERİ DAHA DA ARTACAK

İtalyan ekibinin yetkilileri, söz konusu bonservisin kesinlikle düşmeyeceğini söyledi. "diyen Napoli cephesi,ifadeleriyle sert bir tutum ortaya koydu.Çizme'de bu gelişmeler yaşanırken Al-Hilal'in, Victor Osimhen'e olan ilgisi giderek artıyor. Daha önce Suudi Arabistan kulübünün, yıllık 45 milyon Euro'luk maaş teklifini reddeden yıldız golcüye bu sefer 50 milyon Euro'yu aşan dev bir öneri sunması bekleniyor.