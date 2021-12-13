Napoli'den Barcelona yorumu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Barcelona ile eşleşen Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis'ten bir açıklama geldi.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Laurentiis, "Bu kez bardağın dolu tarafı olduğunu söyleyebilirim. Barcelona-Napoli ve ardından Napoli-Barcelona, iki büyük Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak." ifadelerini kullandı.
Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 17, rövanşları ise 24 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Laurentiis, "Bu kez bardağın dolu tarafı olduğunu söyleyebilirim. Barcelona-Napoli ve ardından Napoli-Barcelona, iki büyük Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak." ifadelerini kullandı.
Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 17, rövanşları ise 24 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek.