Napoli'den Barcelona yorumu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Barcelona ile eşleşen Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis'ten bir açıklama geldi.



Sosyal medyadan paylaşım yapan Laurentiis, "Bu kez bardağın dolu tarafı olduğunu söyleyebilirim. Barcelona-Napoli ve ardından Napoli-Barcelona, iki büyük Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak." ifadelerini kullandı.



Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 17, rövanşları ise 24 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek.





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