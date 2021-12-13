Napoli'den Barcelona yorumu

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile eşleşen Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Napoli'den Barcelona yorumu
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13 Aralık 2021 16:12
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Barcelona ile eşleşen Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis'ten bir açıklama geldi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Laurentiis, "Bu kez bardağın dolu tarafı olduğunu söyleyebilirim. Barcelona-Napoli ve ardından Napoli-Barcelona, iki büyük Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 17, rövanşları ise 24 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek.


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