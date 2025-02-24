Napoli'de Meret için sözleşme kararı

Napoli, takımın 27 yaşındaki file bekçisi Alex Meret ile yola devam etmek istiyor.



Napoli Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Meret için harekete geçiyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli'nin Meret ile 2027 yılına kadar sözleşme uzatmak istediği ve önümüzdeki haftalarda 27 yaşındaki kalecinin menajeriyle masaya oturulacağı yazıldı.



2018 yılından bu yana Napoli forması giyen Meret'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.



