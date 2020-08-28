Naomi Osaka finale yükseldi

Western & Southern Açık turnuvasında finalin adı belli oldu.

Haber; AA
Naomi Osaka finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2020 22:33
Japon kadın tenisçi Naomi Osaka, Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 yenerek Western & Southern Açık turnuvasında finale yükseldi.

ABD'de düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Mertens ile karşılaşan 22 yaşındaki Osaka, rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Naomi Osaka, diğer yarı final maçında Büyük Britanyalı Johanna Konta'yı 2-1 mağlup eden Belaruslu Victoria Azarenka ile finalde karşılaşacak.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için