Nantes zorlu maçta 3 puanı deplasmanda aldı

Ligue 1, 27. hafta karşılaşmasında Nantes deplasmanda konuk olduğu Nice'yi 2-1 mağlup etti.



Nantes'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Matthis Abline ve 76. dakikada Mustafa Muhammed, Nice'nin golünü 72. dakikada Terem Moffi kaydetti.



Nice'de Valentin Rosier karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Nantes bu galibiyetle puanını 28'e çıkartırken, Nice ise 43 puanda kaldı.



Nantes bir sonraki karşılaşmasında evinde Lyon'u konuk ederken, Nice deplasmanda Reims'e konuk olacak.



DİĞER SONUÇLAR



Fransa Ligi'nde 16.00 seansında alınan diğer sonuçlar şu şekilde:



Clermont 0-3 Toulouse



La Havre 0-2 Montpellier



