17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-127'
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-0DA
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-042'
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
0-042'
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-042'
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Nantes veda edebilir: Mustafa Muhammed!

Nantes, maaş yükünü azaltmak için bu yaz Mustafa Muhammed ile yollarını ayırabilir.

calendar 17 Ağustos 2025 17:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nantes veda edebilir: Mustafa Muhammed!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Nantes, Avrupa'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan Mustafa Muhammed ile yollarını ayırabilir.

BU YAZ VEDA EDEBİLİR

Fransız basınında yer alan habere göre, Mustafa Muhammed, şu anda Nantes'ta en yüksek maaşa sahip futbolcu konumunda yer alıyor.

Nantes, maaş yükünü azaltmak adına Mısırlı futbolcu ile yaz transfer döneminde yollarını ayırabilir.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Nantes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

NANTES PERFORMANSI

Fransız ekibinde 112 maçta süre bulan Mustafa Muhammed, 25 gol attı ve 8 asist yaptı.

