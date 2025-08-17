Nantes veda edebilir: Mustafa Muhammed!

Nantes, Avrupa'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan Mustafa Muhammed ile yollarını ayırabilir.



BU YAZ VEDA EDEBİLİR



Fransız basınında yer alan habere göre, Mustafa Muhammed, şu anda Nantes'ta en yüksek maaşa sahip futbolcu konumunda yer alıyor.



Nantes, maaş yükünü azaltmak adına Mısırlı futbolcu ile yaz transfer döneminde yollarını ayırabilir.



Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Nantes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



NANTES PERFORMANSI



Fransız ekibinde 112 maçta süre bulan Mustafa Muhammed, 25 gol attı ve 8 asist yaptı.



