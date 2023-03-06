Nantes'ta Mustafa Muhammed belirsizliği!

Nantes'ın, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed'in bonservisini alıp almama konusunda henüz kesin karar vermediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Nantes'ta Mustafa Muhammed belirsizliği!
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06 Mart 2023 17:14
Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'a giden Mustafa Muhammed'in geleceği için belirsizliği koruyor.

Nantes kulübüne yakınlığı ile bilinen Fransız gazeteci Emmanuel Mercaron, Nantes'ın, Mustafa Muhammed'in bonservisini alıp almama konusunda kesin kararını vermediğini öne sürdü.

Nantes'ta bu sezon 39 maçta sahaya çıkan Mısırlı golcü, 8 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

Nantes, 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'dan 250 bin euro karşılığında kiralamıştı. Fransız ekibi, 15 Haziran 2023'e kadar Mustafa Muhammed'in bonservisini almak istemedi durumunda Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeyecek.

Mustafa Muhammed'in Galatasaray ile sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.

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