Nando De Colo: "Play-off için karar maçlarından biri"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Nando De Colo, Bayern Münih maçı öncesinde konuştu.

Haber; Fenerbahce.org
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Nando De Colo: 'Play-off için karar maçlarından biri'
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30 Mart 2021 09:19
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 32. hafta maçında Bayern Münih'e konuk oluyor. 30 Mart Salı günü TSİ 22.00'da Audi Dome'da oynanacak mücadele öncesi Nando De Colo, açıklamalarda bulundu.

Play-off mücadeleleri için belirleyici bir maç olacağının altını çizen Nando De Colo, "Zor bir karşılaşma olacak. Maçın başından itibaren onların enerjisine cevap vermemiz gerektiğini biliyoruz. Bu, Play-off için karar maçlarından biri olacak. Bu nedenle hazır olmalı ve oyun planımıza sadık kalmalıyız. Sahada daha agresif olan taraf biz olmalı ve onlara, buraya kazanmak için geldiğimizi göstermeliyiz." diye konuştu.



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