Nagelsmann'dan Leroy Sane açıklaması!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takım kadrosuna çağrılmadı.
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi neden çağırmadığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Sane'nin artık düşük seviyeli bir ligde oynadığını belirten genç teknik adam, "Leroy Sane artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyeli bir ligde oynuyor. Dolayısıyla daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı ama toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucize beklemiyorum." dedi.
"SANE İLE KONUŞTUM"
Sane ile iletişime geçtiğini aktaran Alman teknik adam, "Sane ile konuştum. Major liglerde oynamıyor artık. Bu yüzden ondan belli istatistikler bekliyorum. Bunları yaptığı takdirde yeniden bizimle olacak." ifadelerini kullandı.
