Nacer Chadli, Belçika yolcusu; Talipler

Medipol Başakşehir'in 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Nacer Chadli'nin Belçika'dan talipleri çıktı.



Belçika basınında yer alan habere göre; Belçika ekiplerinden Charleroi ve Westerlo, Nacer Chadli'nin Belçika'ya dönme ihtimaline karşın teklif yapmaya hazırlanıyor. Özellikle Türk iş adamı Oktay Ercan'ın sahibi olduğu Westerlo ekibinin, Chadli'nin Başakşehir'den ayrılma ihtimalinin doğması halinde bu transfer için oldukça istekli olduğu ifade edildi.



2022 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı kadrosunda yer almak isteyen Nacer Chadli'nin de ayrılık ihtimalini düşündüğü ifade edildi.



SERDAR DURSUN DA İSTENİYOR



Ayrıca Westerlo'nun, Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Serdar Dursun'un da durumunu takip ettiği ve bu transfer için de girişimlerde bulunabileceği belirtildi.





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