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Nabil Dirar'dan transfer cevabı!

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifi reddettiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com
Nabil Dirar'dan transfer cevabı!
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23 Temmuz 2018 21:50
Fenerbahçe'nin sağ kanadında görev alan Nabil Dirar için transfer iddiası ortaya atıldı.

BeIn Sports Haber'in iddiasına göre Nabil Dirar, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifi geri çevirdi ve Fenerbahçe'de kalmayı seçti.

Dirar'ın transfer görüşmeleri için Fenerbahçe'nin İsviçre'deki kampına geç katıldığı iddia edildi.

Geçen sezon Monaco'dan 3.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Dirar'ın 2020 yılına kadar sarı lacivertli takım ile sözleşmesi bulunuyor.

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