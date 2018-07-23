'nin sağ kanadında görev alaniçin transfer iddiası ortaya atıldı.BeIn Sports Haber'in iddiasına göre Nabil Dirar,'dan gelen cazip teklifi geri çevirdi ve Fenerbahçe'de kalmayı seçti.Dirar'ın transfer görüşmeleri için Fenerbahçe'nin İsviçre'deki kampına geç katıldığı iddia edildi.Geçen sezon Monaco'dan 3.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Dirar'ın 2020 yılına kadar sarı lacivertli takım ile sözleşmesi bulunuyor.