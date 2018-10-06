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Nabil Dirar'dan kadro dışı tepkisi

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Nabil Dirar, Instagram hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Nabil Dirar'dan kadro dışı tepkisi
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06 Ekim 2018 11:39
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Nabil Dirar, Instagram hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar süresiz olarak kadro dışı kalırken karar da telefonla iletilmişti.

32 yaşındaki Faslı oyuncu Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Bir aslan asla ölmez, mesajlarınız için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Aykut Kocaman yönetiminde alınan Nabil Dirar, Fenerbahçe'de 40 maça çıkarken 5 gol atıp 8 asist yaptı.



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