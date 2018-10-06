Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Nabil Dirar, Instagram hesabından kısa bir açıklama yaptı.Sarı lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar süresiz olarak kadro dışı kalırken karar da telefonla iletilmişti.32 yaşındaki Faslı oyuncu Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Bir aslan asla ölmez, mesajlarınız için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.Aykut Kocaman yönetiminde alınan Nabil Dirar, Fenerbahçe'de 40 maça çıkarken 5 gol atıp 8 asist yaptı.