Myles Turner kalırsa, Pacers'daki rolü değişebilir!

IndyStar'dan J. Michael'a göre Indiana Pacers'ın pivotu Myles Turner, Pacers'da kalırsa, takımdaki rolünde bir değişiklik görebilir.



Michael'a göre yeni başantrenör Nate Bjorkgren yönetiminde Turner, hem hücum hem de savunma için farklı bir şekilde kullanılabilir.



Bununla birlikte, Indiana'nın Turner'la ilgili diğer takımlarla takas görüşmeleri yaptığından ötürü, 24 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon Pacers'la kalıp kalmayacağı henüz belli değil.



Michael'a göre Pacers, Turner için Boston Celtics ve Charlotte Hornets ile görüşmüştü:



"Bugünkü Pacers makalesinde Myles Turner'dan bahsetmiştim (bariz nedenlerle göz ardı edildi). Charlotte birkaç ay önce orada oynamaya olan ilgisini ölçmek için kendisini yoklamıştı. Ayrıca Boston'dan da bahsettim. Geçenlerde Turner'ın takımıyla oturup konuştuğu söylenmişti. Henüz kalacağını veya herhangi bir yere gideceğini kesin olarak söyleyemem. Ancak bir çok takımın Turner'ı üçlükleri ve çember koruyuculuğu ve harika kontratı nedeniyle istediğini anlamak gerek. Eğer kalırsa, Bjorkgren ona sahip maç başında 5-6 üçlük attıracak. Daha hızlı oynamak istiyorlar."



Turner, Pacers ile imzaladığı dört yıllığı 80 milyon dolarlık anlaşmanın ikinci sezonunda bulunuyor.



