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Myers'a göre Warriors'ın takas görüşmeleri "uyku halinde"

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, serbest oyuncu dönemine güçlü bir başlangıç yapan Warriors'ın takas görüşmelerinin şu anda "uyku halinde" olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, serbest oyuncu dönemine güçlü bir başlangıç yapan Warriors'ın takas görüşmelerinin şu anda "uyku halinde" olduğunu belirtti.

The Athletic'ten Anthony Slater, Myers'ın açıklamasını şu şekilde paylaştı:

"Bob Myers, Warriors'ın dahil olduğu takas görüşmelerinin, 'Şu anda uyku halinde' olduğunu belirterek, bu durumun her an toparlanabileceğini, ancak ligin takas cephesinde 'duraklama döneminde' olduğunu açıkladı."

Warriors, Damian Lillard, Bradley Beal ve Ben Simmons gibi ligdeki birçok büyük isimle bağlantılı olduğu yaz aylarında oldukça meşgul bir dönem geçirdi.

Golden State, 2021 NBA Draftı'nda Jonathan Kuminga ve Moses Moody'yi seçerken, serbest oyuncu döneminde Andre Iguodala'yı kadrosuna tekrar eklemişti. Ayrıca bench kadrosuna daha fazla derinlik katmak üzere Nemanja Bjelica ve Otto Porter Jr. ile de anlaşmışlardı.


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