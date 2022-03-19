Muzaffer Bilazer: "Gelecek sezon Süper Lig'de olacağız"

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında evinde Samsunspor'a 2-1 mağlup olan BB Erzurumspor'da, teknik direktör Muzaffer Bilazer maç sonu açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Muzaffer Bilazer: 'Gelecek sezon Süper Lig'de olacağız'
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19 Mart 2022 20:31
Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, "Erzurumspor bir şekilde gelecek sezon inşallah Süper Lig'e dönecek." dedi.

Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de zor bir maç olduğunu belirtti.

Maça istedikleri gibi başladıklarını belirten Bilazer, "Mental anlamda iki takım içinde zor bir maç olacağını biliyorduk. İstediğimiz şekilde maça başladık ve pozisyonlar kazandık ancak finali getiremedik." dedi.

Bilazer, oyun anlamında sıkıntı yaşamadıklarını ifade ederek, "Duran toptan yenen bir gol maçın kırılma anıydı. Skor avantajını kaybettik ama oyun anlamında istediğimiz oyunu oynadık. İkinci yarı biraz daha formasyonu değiştirdik baskı kurduk ama sonuç elde edemedik. Futbol sonuçlarıyla ölçülen bir oyun." diye konuştu.

Hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapacakların dile getiren Bilazer, şöyle konuştu:

"Kaybettik ama 8 maçımız daha var hala daha hedefimize ulaşabileceğimiz bir yol var. Erzurumspor bir şekilde gelecek sezon inşallah Süper Lig'e dönecek bu konuda herkes müsterih olsun. Kendimizi de çek etmemiz lazım iyi oynadığımız maçlarda bile kazanamıyor gol yiyebiliyoruz. Bu konularda bir an önce kendimizi toparlamamız lazım. Beklenen başarının çok altında kaldık ama biz tekrar bu duyguyu kazanıp taraftarımızla bütünleşeceğimiz anı yakalayacağız diye düşünüyorum."

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