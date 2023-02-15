Mustang'ini bağışlayan Aslan

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ilk gününden itibaren futbol kulüplerinin depremzedeler için yaptıkları yardım kampanyaları büyüyerek devam ediyor. G.Saray'ın başlattığı yardım kampanyasına da ilginç bir bağış geldi. Sarı-Kırmızılı takımın taraftarı olan Emre Karakaya, depremzedeler için düzenlenecek müzayedede satışa sunulmak üzere 1973 model Mustang Mach 1 model klasik spor aracını Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na teslim etti.



ÖZBEK'TEN TARAFTARA ÇAĞRI



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Karakaya'yı statta karşıladı ve kendisine teşekkür ederek, "Bağışların ardı arkası kesilmiyor. Emre de depremzedelere yardım etmek için arabasını bağışlıyor. Bunu açık artırma ile satışa çıkaracağız. Emre bunun yarıya yakın kısmını bağışlamak istiyor. Emre'nin bu jestine karşılık vermek açısından harekete geçileceğini düşünüyorum. Tüm Türk Milleti'ne çağrı yapıyorum. Bu bağış kampanyasına katılım gösterelim" şeklinde konuştu.



10 MİLYONA SATILSA BİLE...



Emre Karakaya ise, "Yüzde 50'sini bağış olarak yapacağız. Rakam yukarı çıktıkça bağış miktarı artacak. Bizim alacağımız para ise kesinlikle artmayacak. 2 milyona satılırsa 1 milyon TL'sini alıyorum ama; 10 milyona satılsa bile yine 1 milyon TL alacağım. Bu şekilde inşallah hayırlara vesile olsun ve destekler artsın diye umuyorum" ifadelerini kullandı. Bağış yapılan klasik otomobilin piyasa değerinin 1.5 milyon lira civarında olduğu belirtildi.





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