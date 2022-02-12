Mustafa Muhammed: "Yakında düzeleceğiz"

Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Yukatel Kayserispor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Mustafa Muhammed: 'Yakında düzeleceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2022 21:35
Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirten Mısırlı futbolcu "Kazanmak için gelmiştik. Aklımızda hep kazanmak vardı." dedi.

Mustafa Muhammed ayrıca "Galatasaray'ı tekrar yükseltmek istiyoruz. Kulüp içinde futbolcular dahil kimse bu durumdan memnun değil. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Benim umudum yüksek. Bu durum kısa süre içerisinde düzelecek." açıklamasını yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.