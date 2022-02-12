Mustafa Muhammed: 'Yakında düzeleceğiz'

Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirten Mısırlı futbolcu "Kazanmak için gelmiştik. Aklımızda hep kazanmak vardı." dedi.



Mustafa Muhammed ayrıca "Galatasaray'ı tekrar yükseltmek istiyoruz. Kulüp içinde futbolcular dahil kimse bu durumdan memnun değil. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Benim umudum yüksek. Bu durum kısa süre içerisinde düzelecek." açıklamasını yaptı.





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