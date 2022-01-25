Mustafa Muhammed'e soruşturma açıldı!

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'in yerine eğitim enstitüsünde sınava giren arkadaşı tutuklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed'e soruşturma açıldı!
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25 Ocak 2022 15:19
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mustafa Muhammed ve arkadaşının adı bir skandala karıştı.

Mısır'da yer alan haberlere göre; Mustafa Muhammed, Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da Afrika Uluslar Kupası için mücadele ederken arkadaşı onun adına Mısır'da birden çok sınava girdi. Bu durumun anlaşılması üzerine Mustafa Muhammed yerine sınava giren arkadaşı tutuklandı.

Mustafa Muhammed'in yerine eğitim enstitüsündeki sınavlara giren arkadaşı, "Ülkemizi temsil eden Mustafa Muhammed'e geleceği konusunda yardım etmek istedim. Başka bir amacım yoktu." ifadelerini kullandı.

Mısırlı futbolcu, ülkeye döndükten sonra konuyla ilgili adli makamlara ifade verecek.

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