Mustafa Muhammed 2 golle Mısır'a galibiyeti getirdi

Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Mısır ile Güney Afrika U23 takımlarının karşı karşıya geldiği maçta 2 gol atarak takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; efa.com.eg
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Mustafa Muhammed 2 golle Mısır'a galibiyeti getirdi
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11 Haziran 2021 00:42
Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Mısır U23 takımı ile çıktığı maçta takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Mısır ve Güney Afrika U23 takımlarının karşı karşıya geldiği hazırlık maçında sahaya çıkan Galatasaraylı Mustafa Muhammed, 18 ve 54. dakikalarda fileleri havalandırdı ve 83 dakika sahada kaldı. Mısır U23 takımı bu gollerle maçı 2-0 kazanmayı başardı.

Mostafa Mohamed Galatasaray formasını geçen sezon 21 maçta giydi ve 11 gol kaydetmişti.


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