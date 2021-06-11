Mustafa Muhammed 2 golle Mısır'a galibiyeti getirdi

Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Mısır U23 takımı ile çıktığı maçta takımına galibiyeti getiren isim oldu.



Mısır ve Güney Afrika U23 takımlarının karşı karşıya geldiği hazırlık maçında sahaya çıkan Galatasaraylı Mustafa Muhammed, 18 ve 54. dakikalarda fileleri havalandırdı ve 83 dakika sahada kaldı. Mısır U23 takımı bu gollerle maçı 2-0 kazanmayı başardı.



Mostafa Mohamed Galatasaray formasını geçen sezon 21 maçta giydi ve 11 gol kaydetmişti.



