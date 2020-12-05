Mustafa Kaplan: "Üzerimizdeki baskıyı atlattık"

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mustafa Kaplan: 'Üzerimizdeki baskıyı atlattık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2020 16:51
Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Üzerimizdeki baskıyı bu galibiyetle atlattığımızı düşünüyorum." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Kaplan, öncelikle Antalya'da meydana gelen depremde can kaybı olmamasını temenni etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Kaplan, "İyi bir maç oynadık. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Camia olarak buna ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

Akan oyunda özellikle ilk yarı iyi oynadıklarını belirten Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda onların kilit oyuncularını da iyi kapattık. İkinci yarıda ister istemez 1-0'ın verdiği rahatlık vardı. Sonra ikinci golü kontradan bulduk, belki rahatladık ama tabii gelen penaltılar canımızı sıktı. Penaltı kararları doğru. Fırat (Aydınus) hoca ve ekibini kutluyorum. Üzerimizdeki baskıyı bu galibiyetle atlattığımızı düşünüyorum. Sio ve Stancu'yu fizik gücü olarak daha iyi seviyeye getirdiğimizde üçüncü bölgede etkinliğimizi daha da artıracağız. İyi bir takımız, bunu hep söylüyorum."



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için