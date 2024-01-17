Mustafa Kaplan: 'Halı sahada yenmeyecek goller yedik'

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Fenerbahçe'ye yenildikleri maçın ardından konuştu.
Mustafa Kaplan yaptığı açıklamada, "İki tur atladık. Bizim için zor bir maçtı. Yediğimiz gollere bakarsak, 2-0'dan sonraki gollere bakınca belki halı sahada yemeyeceğimiz goller. Zor bir maçtı, kaybettik. Burada ilk defa oynayan oyuncular var. İlk yediğimiz gole kadar iyi kapandık ama ilk iki gol, hamleler de tepki vermeyince, 6-0 kaybettik. Kazanan takımı kutluyorum." dedi.
Deneyimli teknik adam, "Bizim için lig daha önemli. Fenerbahçe takımı lig lideri. Her oyuncusu çok kaliteli. Geçiş oyununu iyi yaparsak, savunmayı iyi yaparsak farklı şeyler yapabiliriz diye düşündük. 30-35 dakika bunu iyi yaptık ama ikinci yarıda yapamadık." şeklinde konuştu.
Ayrıca, "Öndeki 3 tane adam çok enteresan oyuncular. Sıkıntılar yaşadık. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve ilk defa bu takıma karşı oyuncular olduğu için böyle skorlar oluyor." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, zor bir eşleşmeye denk geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe ile eşleşmek, özellikle deplasmanda oynamak çok zordu. Çok kaliteli bir takımla oynadık. Bundan dolayı Süper Lig'de liderler. Çok tempolu bir takım, üçüncü bölgede çok etkili oyuncuları var. Bu takıma karşı iyi kapanmamız lazım, uzak oynamamamız lazım dedik ama olmadı. İlk gole kadar bunu yaptık ama yediğimiz ilk 2 gol direncimizi düşürdü. Elimizden geleni yaptık. Özellikle 2. yarıda yediğimiz golleri halı sahada yemeyebiliriz. Çok rahat gollerdi. Tur atlayan takımı kutluyorum. Lig maçları bizim için daha önemli. Fenerbahçe'ye 3 kulvarda da başarılar diliyorum."
Mustafa Kaplan yaptığı açıklamada, "İki tur atladık. Bizim için zor bir maçtı. Yediğimiz gollere bakarsak, 2-0'dan sonraki gollere bakınca belki halı sahada yemeyeceğimiz goller. Zor bir maçtı, kaybettik. Burada ilk defa oynayan oyuncular var. İlk yediğimiz gole kadar iyi kapandık ama ilk iki gol, hamleler de tepki vermeyince, 6-0 kaybettik. Kazanan takımı kutluyorum." dedi.
Deneyimli teknik adam, "Bizim için lig daha önemli. Fenerbahçe takımı lig lideri. Her oyuncusu çok kaliteli. Geçiş oyununu iyi yaparsak, savunmayı iyi yaparsak farklı şeyler yapabiliriz diye düşündük. 30-35 dakika bunu iyi yaptık ama ikinci yarıda yapamadık." şeklinde konuştu.
Ayrıca, "Öndeki 3 tane adam çok enteresan oyuncular. Sıkıntılar yaşadık. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve ilk defa bu takıma karşı oyuncular olduğu için böyle skorlar oluyor." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, zor bir eşleşmeye denk geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe ile eşleşmek, özellikle deplasmanda oynamak çok zordu. Çok kaliteli bir takımla oynadık. Bundan dolayı Süper Lig'de liderler. Çok tempolu bir takım, üçüncü bölgede çok etkili oyuncuları var. Bu takıma karşı iyi kapanmamız lazım, uzak oynamamamız lazım dedik ama olmadı. İlk gole kadar bunu yaptık ama yediğimiz ilk 2 gol direncimizi düşürdü. Elimizden geleni yaptık. Özellikle 2. yarıda yediğimiz golleri halı sahada yemeyebiliriz. Çok rahat gollerdi. Tur atlayan takımı kutluyorum. Lig maçları bizim için daha önemli. Fenerbahçe'ye 3 kulvarda da başarılar diliyorum."