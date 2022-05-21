Mustafa Gürsel: 'Futbolcularımız play-off'a odaklanmış'

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 0-0 berabere kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, konuştu.



Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel açıklamasında "Öncelikle lig bitti, iki takımı da tebrik etmek lazım. Şimdi esas dört takımın da hedefi olan play-off maçlarına geçeceğiz. Bugün de oyuncularımızın tamamen düşünceleri play-off'a yönelikti. Bu maça konsantre olmak kolay değildi. Futbolcularımız tamamen çarşambaya odaklanmış durumda. Oyuncuların fiziksel ve zihinsel olarak yıpranmadan play-off maçına çıkmalarını düşünüyorduk, değişiklikleri de tamamen o yönde yaptık. Rakibimiz Eyüpspor oldu, Erzurumspor da olabilirdi. Önemli olan çarşamba gününe hazır gitmekti. Finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ