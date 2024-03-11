Mustafa Eskihellaç: 'Selçuk İnan'ın gelmesi bize yaradı'

Gaziantep FK oyuncusu Mustafa Eskihellaç, 2-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Selçuk İnan'ın takımın başına gelmesini değerlendiren Mustafa, " Uzun zamandır kazanamıyorduk. Psikolojik ve fiziksel olarak bizi çok etkilemişti bu durum. Bireysel olarak beni çok etkilemişti. 2-0 öne geçtiğimiz iki maçı 2-2 bitirdik burada. Ardından hocamız gitti, Selçuk hocamız geldi. Değişimler iyidir, bize de iyi yansıdı. Bu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak ve daha rahat futbol oynamak istiyoruz. Bugün rakip fark etmeksizin kazanabileceğimizi gösterdik. Konsantre bir şekilde oynadık ve galip geldik. Rizespor deplasmanı var, zor bir deplasman. Bu ciddiyeti gösterirsek, oradan da güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum." dedi.



Filistin'deki zulmün durdurulması çağrısında bulunan Mustafa, " Çoğun kişinin gözlerini yumduğu bir konuya değinmek istiyorum. Filistin'deki zulüm, katliam. İnşallah son bulur bu katliam. Ülkemiz, her zaman mazlumun yanında olmuştur. Yine olacağını düşünüyorum. Onlar önce Allah'tan sonra samimi kardeşlerinden yardım bekliyorlar. Biz de onların samimi kardeşleriyiz. Elimizden ne geliyorsa yardım edeceğiz. İnşallah bu zulüm bitecek. Tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum" sözlerini sarf etti.

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