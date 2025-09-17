Mustafa Er: 'Kulübe ciddi destek verilmesi lazım'

TFF 1'inci lig takımlarından Boluspor, Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.3 haftadır aldığı galibiyetlerle seri yakalayan kırmızı-beyazlı takımda oyuncuların neşeli tavırları sabah antrenmanına renk kattı. Oyuncular, pilates topuyla yaptıkları çift kale maçta neşeli dakikalar geçirdiler. Oyuncular daha sonra Mustafa Er nezaretinde taktik antrenmanı yaptılar.Hatayspor maçında oyuncularından iyi bir reaksiyon beklediğini belirten Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er,dedi.İyi ve karakterli oyuncularla yeni sezona hazırlık sürecinin çok hızlı ilerlediğini ifade eden Er, şunları söyledi:Er, ligin 9'uncu haftasından takımlardaki dengelerin tam oturacağını söyleyerek,şeklinde konuştu.