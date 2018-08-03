Mustafa Cengiz'den taraftarlara transfer cevabı!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan'ın bayrağı Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi.Büyükçekmece Belediyesinin yanında bulunan anıtta gerçekleştirilen törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile taraftarlar katıldı.Törende konuşan Hasan Akgün, Şampiyonlar Anıtı'nın Galatasaray'ın 2000'deki UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanmasının ardından yaptırıldığını söyledi.Akgün, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan takımın bayrağının bir yıl boyunca anıtta asılı kaldığını belirterek, "Galatasarayımızın bayrağını defalarca astığımız gibi, Fenerbahçemizin, Beşiktaşımızın bayrağını da astık. Trabzonspor, ondan sonra şampiyon olamamıştı ama Bursaspor'un ilk şampiyonluğunda bayrağını astık. Spor centilmenlik, efendilik, dostluk ve barıştır. Avrupa kupalarında mücadele eden tüm takımlarımıza gönülden başarılar diliyorum." diye konuştu.Mustafa Cengiz ise Galatasaray'ın 21 kez ile en çok şampiyonluk yaşayan takım konumunda olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:"Beni buraya davet ettiğiniz ve Galatasaray'ın bayrağını burada şan ile dalgalandırdığınız için teşekkür ederim. Ağustos sıcağında bu törene Galatasaray için katlanan taraftarlarımızın yüreğini kutluyorum. Siz olmasaydınız biz de olmazdık. Sizin varlığınız ve güneş altında dayanmanız, ne çıkar ne de maddiyat için. İçinizde bulunan ruh ve gönül ateşi için buradasınız. Bu anıt 2000'de yaptırıldı ama eğer Süper Lig kurulduğundan beri olsaydı yine 21 şampiyonlukla en çok şanlı bayrağı asılan takım Galatasaray olurdu. Tüm rakiplerimize duyduğumuz derin saygı içinde ifade etmek isteriz ki; Galatasaray her zaman ilklerin ve birinciliklerin takımı olmuştur. Sizlerin katılımı ve desteğiyle umarım ebediyete kadar sürecektir. Yaşasın Galatasaray."Galatasaray taraftarları, başkan Mustafa Cengiz'den Alanyasporlu Emre Akbaba ile Milan'dan Andre Silva'nın transfer edilmesini istedi.Başkan Cengiz'in kürsüde olduğu sırada taraftarlar "Emre Akbaba" ve "Andre Silva" diye bağırdı. Bunun üzerine gülümseyerek elini göğsüne götüren Cengiz, başıyla taraftarları onayladı.Başkan Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'a taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılılar, Cengiz ve Albayrak ile fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.Tören, Galatasaray bayrağının anıta çekilmesinin ardından Mustafa Cengiz ile yöneticilere plaket takdimiyle sona erdi.