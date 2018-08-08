Mustafa Cengiz'den Şampiyonlar Ligi açıklaması, 'Yine kazanacağız'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin gidebilecekleri yere kadar ilerlemek olduğunu söyledi.Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün aylık resmi yayın organı Galatasaray dergisinin ağustos sayısında yer alan yazısında,ifadelerini kullandı.Galatasaray camiasının bir arada olduğunda neler başarabileceğini şampiyon olarak gösterdiklerini aktaran Cengiz,değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray'ın doğru seçimler ve büyük bir tutkuyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Cengiz,açıklamasını yaptı.Galatasaray'ın, adı ve yönetim kurulundaki profesyonellerinin büyük çabasıyla UEFA'daki Finansal Fair Play (FFP) görüşmelerinden başarı ile çıktığını vurgulayan başkan Cengiz, şu görüşlerini aktardı:Mustafa Cengiz,sözüne dikkati çekerek," şeklinde görüş belirtti.