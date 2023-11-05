Mustafa Ati Göksu: ''Böyle iyi oynayıp kaybetmek çok üzücü''

Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, Teksüt Bandırmaspor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mustafa Ati Göksu: ''Böyle iyi oynayıp kaybetmek çok üzücü''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2023 18:21
Son güncelleme 05 Kasım 2023 18:22
Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, Teksüt Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Ati Göksu, iki haftadır şanssız kaybettiklerini dile getirdi.

Göksu, ilk yarıda oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İkinci devreyi de düşünürsek oyunu biz oynadık, rakibimiz gol attı. Bize 'Büyük Altay' diyerek onore eden Bandırmaspor taraftarlarına da teşekkür ederiz. Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız var. Böyle iyi oynayıp kaybetmek çok üzücü oluyor. Bu böyle devam edecek değil, inşallah önümüzdeki haftalarda bu oyunumuzu devam ettirip puanlar alarak alt sıralardan kurtulup üste çıkma düşüncesindeyiz. Oyuncu kardeşlerim çok üzgün ama onları oyunlarından dolayı tebrik ettik. Önümüzdeki hafta patlama yapacaklar diye düşünüyorum, inşallah öyle olur."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery