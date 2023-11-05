Mustafa Ati Göksu: ''Böyle iyi oynayıp kaybetmek çok üzücü''

Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, Teksüt Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Mustafa Ati Göksu, iki haftadır şanssız kaybettiklerini dile getirdi.



Göksu, ilk yarıda oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"İkinci devreyi de düşünürsek oyunu biz oynadık, rakibimiz gol attı. Bize 'Büyük Altay' diyerek onore eden Bandırmaspor taraftarlarına da teşekkür ederiz. Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız var. Böyle iyi oynayıp kaybetmek çok üzücü oluyor. Bu böyle devam edecek değil, inşallah önümüzdeki haftalarda bu oyunumuzu devam ettirip puanlar alarak alt sıralardan kurtulup üste çıkma düşüncesindeyiz. Oyuncu kardeşlerim çok üzgün ama onları oyunlarından dolayı tebrik ettik. Önümüzdeki hafta patlama yapacaklar diye düşünüyorum, inşallah öyle olur."



