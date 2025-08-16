İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, 0-0 beraberlşkle biten Ankara Keçiörengücü maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Topa rakipten fazla sahip olmaya dayalı bir oyun anlayışları olduğunu hatırlatan Mustafa Alper Avcı, "Gol yememeyi öğreniyoruz. Takım halinde topa sahip olma oyunu oynarken, pozisyon oyunu oynarken kesinlikle ve kesinlikle pasımızın hızını arttırmalıyız. Oyunun ritmini değiştirmeliyiz. Bugün yön değiştirmeyle alakalı eksik kaldık. Bir puan bizleri mutlu etmese de en nihayetinde ligin geri kalanında ihtiyacımız olan puanlardan bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.



